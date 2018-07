Suecia vs Suiza EN VIVO EN DIRECTO: octavos de final de Rusia 2018

Suecia y Suiza se enfrentarán este martes (1:00 p. m. - hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Latina y DirecTV y minuto a minuto ONLINE por LaRepublica.pe) en uno de los duelos más parejos de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 que se disputará en San Petersburgo.

Los suecos ganaron de forma sorpresiva el Grupo F, tras vencer a Corea y México y caer en el último minuto ante Alemania, que igual se despidió en primera fase. Granqvist, Fosberg, Ekdal, Berg y Toivonen fueron de los hombres más destacados del cuadro escandinavo

Entrenamiento de la selección en la ciudad de San Petersburgo, mañana partido de Octavos de Final ante Suiza. ¡Vamos Suecia! pic.twitter.com/ltBgXMyOlW — Selección de Suecia (@seleccionsuecia) 2 de julio de 2018

Por su parte los suizos también hicieron una primera ronda, tras empatar con Brasil, vencer en un partidazo a Serbia y cerrar con un empate frente a Costa Rica. Sus estandartes son Shaqiri y Xhaka, los cuales comandarán a los ´helvéticos´ para tratar de buscar el pase a cuartos de final.

Ambos equipos tuvieron su mejor participación histórica en los mundiales jugando en casa. Suecia fue finalista en 1958 y Suiza llegó a cuartos de final en 1954. Además los suecos fueron semifinalistas en Estados Unidos 1994, con una de las mejores generaciones que tuvo, liderada por Tomas Brolin.

Horarios del Suecia vs Suiza

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Canales del Suecia vs Suiza

Perú

Latina y DirecTV Sports.

Argentina

TvC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.



México

Sky México, TDN, Televisa y Tv Azteca.

Chile

Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports.

Colombia

Caracol, RCN, DirecTV Sports.



Ecuador

RTS, DirecTV Sports.

España

Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap.), Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen.

Suiza: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka, Valon Behrami; Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Haris Seferovic.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Suecia vs Suiza?

Si quieres seguir en Internet el Suecia vs Suiza LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.