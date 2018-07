¡Bélgica ganó 3-2 a Japón y avanzó a cuartos de final! [RESUMEN Y GOLES]

Tremendo partido. Japón iba ganando y Bélgica remontó el partido para vencer 3-2 por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Los belgas enfrentarán en cuartos a Brasil.

En el Rostov Arena, los 41 466 asistentes presenciaban la sorpresa nipón con un gol de Genki Haraguchi a los 48 minutos. El mediocampista pateó con la derecha para poner arriba a los japoneses.

Los dirigidos por Akira Nishino anotaron a los 52' mediante Takashi Inui, quien hizo un golazo de fuera del área que no pudo atajar el arquero Thibaut Courtois. El 2-0 clasificaba a los asiáticos a cuartos de final.

Sin embargo, a los 69’, Jan Vertonghen hizo un espectacular gol de cabeza para el 2-1. La pelota pasó por arriba del arco y el arquero Eiji Kawashima pudo atajar el balón, pero terminó tirado en el campo.

Cinco minutos después, Marouane Fellaini aprovechó un centro de Eden Hazard para meter un cabezazo y poner el empate. Bélgica no estaba dispuesta a despedirse de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Roberto Martínez presionaron para meter el tercer gol.

El encuentro parecía que se iba a extender a tiempo suplementario, pero, en el último minuto del partido, un contragolpe belga terminó en anotación de Nacer Chadli tras un pase de Vertonghen. 3-2 y clasificó Bélgica.

Con la victoria, los 'Diablos Rojos' regresan a cuartos de final por segunda vez consecutiva. Este viernes enfrentarán a Brasil por el pase a semifinales, instancia que lograron en México 1986.

- 94' Final del partido. Ganó Bélgica 3-2 a Japón.

Nacer Chadli anotó el desempate. Ganan y clasifican los belgas.

- 93' ¡Honda ejecutó el tiro libre y la atajó Courtois!

- 92' Tiro libre peligroso de Japón.

- 90' Buen toque nipón que despeja Courtois.

- 88' Choque entre rivales nipones y belgas en área asiática. No cobraron falta.

- 87' Kawashima vuelve a despejar otro disparo belga.

- 86' ¡Cabezazos de Chadli y Lukaku que despeja Kawashima!

- 84' Otra vez disparo nipón que atrapa Courtois.

- 84' Buen disparo de Honda que termina fuera del arco.

- 81' Cambio en Japón: salen Shibasaki y Haraguchi, entran Honda y Yamaguchi.

- 80' Presiona Bélgica con varios tiros de esquina.

- 78' Lukaku envió un cabezazo que terminó fuera del arco.

- 77' Pase a Kagawa en área belga. El nipón no pudo tocar el balón.

- 75' Disparo de Inui que pasa cerca al arco belga.

Marouane Fellaini anotó de cabeza el empate.

- 73' Disparo de Hazard que choca contra el rival. Tiro de esquina para Bélgica.

- 72' Sakai quiso llegar al balón, en área belga, pero Alderweireld la despejó.

Jan Vertonghen anotó un golazo de cabeza. El arquero Kawashima cometió un error y dejó pasar el balón.

- 69' Kawashima despejó de una manó el balón.

- 69' Bélgica intenta llegar al arco nipón, pero no concretan un gol.

- 66' Remate de Meunier que pasó cerca del arco nipón.

- 65' Cambios en Bélgica: Sale Carrasco y Mertens, entran Chadli y Fellaini.

- 64' ¡Pudo se el tercero! Haraguchi tocó el balón y pasó cerca del palo belga.

- 62' ¡Cabezazo de Lukaku y el balón pasa cerca al palo nipón!

- 59' ¡Cerca! Cabezazo belga para despejar el balón. Casi entra en su propio arco.

- 57' Remate de Ferreira Carrasco. El balón termina desviado.

- 54' Centro belga que atrapa Kawashima.

Takashi Inui anotó un golazo desde fuera del área. Ganan los nipones 2-0.

- 49' ¡Tiro de Hazard que chocó con el palo!

Genki Haraguchi anotó de derecha el primero del partido. Sorprenden los asiáticos.

- 45' + 2' Final del primer tiempo. Bélgica y Japón empatan 0-0.

- 44' ¡Toque de Nagatomo que detuvo Courtois! Pero el balón se le pasó al arquero, que la atrapó con las justas.

- 43' Pase de Mertens en área asiática que logra sacar la defensa rival.

- 42' Nagatomo despeja el balón de un cabezazo tras un centro belga.

- 40' Tiro libre peligroso para Bélgica tras falta de Shibasaki contra Hazard. El japonés recibió tarjeta amarilla.

- 39' Centro a Meunier cerca del área nipón. El balón terminó en lateral.

- 36' Remate de Witsel que termina fuera del arco.

- 35' Japón la tuvo en área belga, pero perdió el balón.

- 34' Courtois atrapó el balón cuando Sakai estaba por tocarla.

- 31' ¡Cabezazo nipón que atrapa el arquero Courtois!

- 28' ¡Tiro de Kompany que no pasó por el arco! Kawashima intervino al belga.

- 27' ¡Disparo de Hazard! Kawashima ataja el balón.

- 27' Llegada belga que despeja la defensa japonés.

- 25' ¡Centro a Lukaku! Se le quedó el balón al belga y el arquero Kawashima pudo atrapar el balón.

- 25' Pase a Eden Hazard cerca al área nipón. El belga no pudo tocar el balón.

- 21' ¡Luaku otra vez! Le pegó al balón y chocó con Nagatomo. Tiro de esquina belga.

- 17' Lukaku intenta patear en el área nipón. El balón terminó en tiro de esquina.

- 16' ¡Zurdazo de Witsel! El balón terminó en tiro de esquina para los belgas.

- 14' Ferreira Carrasco perdió el balón en el área nipón.

- 13' Pase largo para Inui. El japonés no logró llegar al balón.

- 11' Pase a Mertens, quien no puede tocar el balón. Saque de arco para Japón.

- 10' Centro nipón que despeja la defensa belga.

- 9' Pases entre Ferreira Carrasco, Lukaku y Mertens en el área rival, pero la defensa nipón despeja el balón.

- 7' Centro de Inui que despeja Alderweireld.

- 4' Primera para Bélgica: Romelu Lukaku llegó al área nipón, pero la defensa rival despejó el balón.

- 3' Mano de Kagawa. Tiro libre para Bélgica.

- 1' Primer remate del partido: Shinji Kagawa le metió un zurdazo y el balón pasa por el costado del arco belga.

- 1' En la tribuna nipón se puede ver la imagen de Oliver Atom.

