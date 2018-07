Argentina vs Francia: mira el gol de Griezmann de penal para el 1-0 de los galos | VIDEO

Francia pegó primero. Antoine Griezmann cambió por gol un claro penal de Marcos Rojo sobre Kylian Mbappé y adelantó a los galos ante Argentina por el partido inaugural de los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Como el Correcaminos en las caricaturas, Mbappé cogió el balón en su propio campo y comenzó su carrera al área rival. Velocidad, potencia y habilidad se vio en el jugador del PSG para dejar a sus rivales sin chances de alcanzarlo y solamente fue parado por una falta.

PUEDES VER Sigue el minuto a minuto EN VIVO de Argentina vs Francia por octavos del Mundial Rusia 2018

El árbitro no tuvo duda alguna y señaló la pena máxima. El encargado de ejecutar los disparos desde los once pasos es Antoine Griezmann. No falló. El atacante engañó a Franco Armani y remató colocado el palo contrario del portero para abrir el marcador y darle la ventaja a Francia.