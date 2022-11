Este Bono Navideño llega como respuesta a la grave crisis que sufre Venezuela y, además, permitirá amortiguar los gastos que aparecen durante las festividades de fin de año. Recuerda que solo necesitarás estar registrado en el Sistema Patria para poder ser considerado entre los beneficiarios del bono, que son elegidos de forma aleatoria.

Para iniciar el proceso, debes tener previamente el Carnet de la Patria, estar registrado en el Monedero Patria y ser seleccionado como beneficiario por el Gobierno.

¿Cómo transferir el Bono Navideño 2022 a un familiar en Monedero Patria?

La plataforma Patria es usada ampliamente por el Estado para el pago de bonos a la población. En caso de ser uno de los beneficiados, puedes compartirlo o transferirlo al monedero Patria de un familiar de la siguiente manera:

Iniciar sesión en el sistema Patria ( www.patria.org.ve ).

Registrar a un familiar en: Directorio → Familia → Agregar.

Ir a la opción que dice: Monedero → Transferencias → “Transferir”.

Llenar el formulario para aplicar la transacción.

Finalmente, solo tienes que dar click en “Continuar”.

Solo selecciona si la transferencia se realizará a un tercero o familiar. Foto: Patria.

El sistema pedirá que verifiques la acción a través de un código de validación, el cual será enviado a tu número de teléfono registrado en Patria. Cabe resaltar que el dinero llegará inmediatamente al monedero de tu familiar. No obstante, este monto no se acredita hasta que tu familiar no acepte esa transacción desde su monedero.

¿Cuál es el monto del Bono de Navidad 2022?

Aunque aún no existe un comunicado oficial que indique cuánto dinero será entregado, en 2021 este apoyo social tuvo un valor de 46,00 bolívares, equivalente a 9,98 dólares en aquella época. Por otro lado, en ese mismo año, el bono fue distribuido entre el 21 y 25 de diciembre.