¿Cómo un recogepelotas salvó la vida de jugador de fútbol con una técnica que vio en YouTube?

El fútbol es uno de los deportes más aclamados del mundo; sin embargo, no está libre de accidentes que puedan ocurrir en el campo de juego. En 2017, Moisés Aguilar, un niño recogepelotas de 12 años salvó la vida de un jugador de fútbol español con una maniobra que había visto en YouTube.

Su rápida acción se volvió vial en redes sociales. A continuación, te recordamos cómo sucedió este gesto deportivo.

Moisés Aguilar, el recogepelotas que salvó la vida de un jugador de fútbol

En 2017, en un partido de fútbol entre los equipos españoles Las Palmas y El Viso de San Juan, el jugador Alejandro Pineda recibió por accidente un violento golpe con el balón entre el pecho y el abdomen.

Aunque en un inicio se pensó que era un golpe aparentemente sin consecuencias graves, el defensor de El Viso cayó tendido al césped sin poder respirar. Es entonces que Moisés Aguilar, el pequeño recogepelotas de 12 años, decidió entrar al campo de juego para socorrer al futbolista.

Al percatarse que Alejandro Pineda no podía respirar, el niño se tumbó sobre el césped para servirle de almohada al defensor. Según explicó el pequeño en una entrevista para el diario La Vanguardia, había visto esta peculiar técnica de primeros auxilios en videos de fútbol sudamericano y de rugby a través de la plataforma de YouTube.

Moisés Aguilar ayudando al jugador Alejandro Pineda. Foto: CD Siempre Alegres/captura Facebook

“Él me dijo que no podía respirar, entonces yo lo cogí, lo levanté, me puse en el suelo y lo eché para atrás. Vi que así se habían salvado vidas, y no me lo pensé”, expresó Moisés Aguilar.

Su heroico gesto deportivo se volvió viral en redes sociales y hasta ha recibido un diploma de reconocimiento en el que se resalta su ayuda al adversario, dando un claro ejemplo de juego limpio, compañerismo y deportividad.