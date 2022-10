Vistony: ¿cómo su fundador pasó de lavar carros a tener una transnacional de lubricantes?

Vistony es una marca peruana que forma parte de las empresas dedicadas a producir aceites de motor, una sustancia que ayuda a reducir la fricción entre las partes móviles. Actualmente, su presencia a nivel internacional es muy reconocida, pues sus productos han llegado hasta países como Marruecos y Grecia.

Antes del éxito de Vistony su fundador, Oswaldo Hidalgo, fue limpiador de autos. Conoce su historia y cómo logró emprender desde cero.

¿Cómo pasó el fundador de Vistony de lavar carros a tener una empresa exitosa?

Oswaldo Hidalgo, nacido en Chavín de Huantar y de familia de agricultores, empezó a laborar a la corta edad de 13 años, cuando aún estaba en el colegio. Inicialmente, llegó a la capital, Huaraz, para emprender siendo cargador de bultos, vendedor de periódicos y limpiador de autos los fines de semana.

Hidalgo comentó para el medio Exitosa que en un inicio había sentido mucha vergüenza por trabajar lavando carros, más que nada por “el qué dirán”. Sin embargo, tomó valor para continuar generando ingresos económicos.

Pese a encontrarse trabajando en un puesto tan humilde, él decidió darle un extra a su ocupación. Lavaba automóviles así no le remuneren por su servicio.

“Me decían, mira, yo no quiero que me laves. ¿Entonces yo qué hacía?, lavaba. Venían y me decían, pero yo no te he pedido que laves mi carro. Les decía, si usted desea me paga y si no, no. Entonces me decían, por haber hecho esto, ahora te voy a pagar el doble.”, mencionó cuando fue entrevistado.

Se mantuvo así por tres años hasta que su hermana, quien residía en Lima, lo invitó a venir a vivir a la capital. Sin embargo, aún no lograría el éxito con su propia empresa, pero no dejaba de emprender, pues se dedicó a la venta ambulatoria a la par de trabajar como guardián de una fábrica.

Con el capital que juntó llegó a crear una empresa de carpintería que fracasó. Posterior a ello se juntó con sus hermanos en la empresa textil que tenían, pero desistió de su participación cuando empresas extranjeras llegaron a vender sus productos a un menor costo.

Pese a los traspiés no se dio por vencido. Un día vio en un diario local que se había inaugurado un local de Texaco en el Perú. Ahí tomó la decisión de fabricar su propia grasa, pero no tenía las herramientas. Ante ello decide replicar una máquina industrial a pequeña escala.

Se demoró 13 años para poder conseguir una máquina para producir grandes cantidades de aceite, pero en ese lapso se dedicó a revender de a pocos a las grandes empresas como Mobil. Los tres primeros años trabajó bajo su propio nombre. En 1995 nace oficialmente Vistony.

“El plano se redujo a una maquinita chiquita, que producía solamente un promedio de siete a diez baldes de grasa al día. Y fue así como comencé a vender la grasa”, relató a un medio local.

A días de hoy, la marca Vistony cuenta con presencia en 4 continentes. Sus productos abarcan no solo lubricantes, sino también refrigerantes y productos auxiliares para el sector automotor e industrial en general.