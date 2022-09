¿En qué casos Reniec podría rechazar un nombre?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad responsable de inscribir a todo ciudadano en el sistema del Estado. Una de sus funciones más importantes es el registro de niños y niñas, luego de su nacimiento, con los nombres que sus padres eligen para ellos.

Muchas veces, sin embargo, se han conocido casos de nombres inusuales, que llaman la atención por su particularidad. ¿Puede Reniec negar la inscripción a un recién nacido debido al nombre que le asignan sus padres? En esta nota te lo contamos.

¿Reniec puede rechazar la inscripción de un nombre?

Consultado por La República, la entidad confirmó que no suele haber impedimentos al momento de registrar el nombre de un menor. Sin embargo, al momento de la inscripción, Reniec indica que se eviten nombres que:

Puedan dañar la autoestima del menor

Puedan convertirse en objeto de burla o humillaciones

Puedan considerarse denigrantes, ofensivos, cómicos o ridículos

Repliquen nombres completos de marcas, personajes famosos o ficticios

Puedan tener una connotación negativa a nivel social, religioso o histórico

Están formados con acrónimos o combinación de siglas

“Si los padres insisten, pese a que algún nombre no cumpla alguna de las indicaciones, Reniec no puede negar la inscripción en ningún caso. Frente a la insistencia, no hay negativa”, informaron desde la institución.

No obstante, es importante que los padres de familia tengan en cuenta las recomendaciones, sobre todo con el objetivo de resguardar la integridad psicológica y emocional de sus hijos.

¿Cómo solicitar una cita en la plataforma de Reniec?

