¿Por qué Daddy Yankee se llama así y cuál es el significado que tiene su nombre artístico?

Al hablar de Daddy Yankee podemos referirnos al reguetonero más exitoso y más imponente en toda la historia del género musical. Desde sus inicios siempre se mostró como uno de los mejores y hasta la actualidad sus temas continúan siendo coreados por miles de fans en todo el mundo.

En marzo de este año, anunció su retiro de la música en medio de la gran nostalgia que dejó en sus seguidores. “Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta”, señaló mientras promocionaba su última gira mundial y su nuevo álbum “Leggendaddy”

Una de las curiosidades poco conocidas en sus oyentes es el origen de su nombre artístico: Daddy Yankee. Si bien muchos creen que se debe a porque es el líder y uno de los pioneros del reguetón, ambas palabras que componen su AKA tiene una explicación en particular.

Con respecto a ‘Daddy’, señaló que se lo puso en honor a la admiración que siente por el rapero Big Daddy Kane, nacido en Brooklyn, New York. Esta palabra clave es acompañada por ‘Yankee’, que en Puerto Rico hace alusión a la persona que destaca o hace una gran hazaña.

Sin embargo, también es importante mencionar que ‘Yankee’ es una palabra despectiva que se usa para nombrar a los estadounidenses. En este sentido, desde muy joven se convirtió en uno de los artistas más influyentes, y prueba de ello son sus grandes éxitos “Gasolina”, “Que tire pa’ lante’”, “Dura” y demás.

¿Por qué Daddy Yankee se retira de la música?

En marzo de este año, Daddy Yankee anunció su retiro de la industria. A través de un video publicado en sus redes sociales, el puertorriqueño informaba que no continuará, e hizo referencia a que a lo largo de 32 años recorrió una maratón cuya meta recién la veía.

“Ahora me toca disfrutar con todos ustedes todo lo que me han dado”, dijo. ”Este género, la gente dice que lo he hecho global, pero son todos ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y hacerlo el más grande del mundo. Confieso que este es el mayor tesoro que he podido tener en mi carrera”, afirmó.