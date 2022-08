¿Por qué Hello Kitty no tiene boca y cuál es la historia macabra detrás de ella?

Hello Kitty es un personaje animado conocido en todo el mundo. La figura tierna y delicada que asemeja a una gata de raza bobtáil japonés, sin duda, es la preferida de miles de niños y adultos. Sin embargo, una curiosa característica en el diseño de su rostro siempre ha llamado la atención. Aquí te contamos cuál es la historia tenebrosa detrás de ella.

La muñeca Hello Kitty fue creada por Yuko Shimizu y producida por la compañía japonesa Sanrio en 1974, luego fue lanzada en Estados Unidos en 1976. Es reconocida por su pequeño tamaño y el moño que lleva como decoración en su oreja izquierda; sin embargo, también destaca por no tener boca.

¿Qué significa Hello Kitty?

Según la compañía Sanrio, Hello Kitty es una niña alegre y feliz que fue producida para convertirse en la mejor amiga de las personas. Debido a que muchos se han preguntado el nombre de este personaje, la empresa también explicó que su significado es muy sencillo, ya que proviene del inglés y su traducción sería “hola, gatita”.

¿Cuál es la historia macabra de Hello Kitty?

Luego de que la figura animada salió a la luz, comenzó a circular alrededor de ella una historia macabra por un detalle en su diseño. Se dice que el motivo surgió debido a que la hija de la diseñadora Yuko Shimizu sufría de cáncer terminal de boca y para salvarla recurrió a un ‘pacto con el diablo’.

Según cuenta la historia, el bienestar de su pequeña fue la razón de que haya creado a Hello Kitty sin boca para que así, al comprarla, se hiciera una ‘ofrenda involuntaria al diablo’.

Hello Kitty es conocida por su diseño amigable y tierno. Foto: @Sanrio/Instagram

¿Por qué Hello Kitty no tiene boca?

La artista Yuko Yamaguchi, quien diseñó el tercer personaje de Hello Kitty, salió a desmentir las acusaciones de satanismo que rodearon al personaje que había originado. En agosto del 2014 dio una entrevista para Time y reveló la razón verdadera.

“Es para que las personas las miren y pueden proyectar sus propias emociones en su rostro, ya que ella tiene una cara que no muestra expresiones. Se podría decir que Kitty luce feliz cuando la gente está feliz y triste cuando la ven triste”, mencionó. Además, agregó: “Por esta razón psicológica, pensamos que no debería estar atada a ninguna emoción y es por ello que no tiene boca”.