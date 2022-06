Qué dijo Chris Evans tras ser consultado por Shakira?

Shakira anunció el fin de su relación con Gerard Piqué tras 12 años de haber estado juntos, en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del futbolista. Sin embargo, recientemente se vinculó a la colombiana con los actores Chris Evans, quien da vida a ‘Capitán América’, y el actor Henry Cavill, quien personifica a ‘Superman’, ya que ambos la siguen en redes sociales.

Por ello, durante una premiere para la nueva película “Lightyear” de Disney, Evans fue abordado por la prensa, la cual no desaprovechó el momento para preguntarle qué opinaba sobre Shakira.

¿Qué dijo Chris Evans sobre Shakira?

“Nunca la he conocido, pero soy un gran fan” , mencionó inicialmente el artista ante la pregunta de una reportera.

Acto seguido, la mujer de prensa hizo una repregunta: “¿Estarías en uno de sus videos moviendo las caderas?”. No obstante, el protagonista de “Capitán América” dejó en claro su postura al respecto. “Ay, me avergonzaría de estar a su lado; ella es demasiado buena haciendo eso”, sostuvo entre risas.

¿Cuántos hijos tiene Shakira?

La intérprete colombiana tiene dos hijos con el futbolista Gerard Piqué. El mayor tiene 9 años y el último 7.

Shakira y Gerard Piqué: ¿por qué la pareja no se casó tras 12 años de romance?

La artista colombiana reveló en una entrevista que para ella no era indispensable contraer nupcias con su pareja por una sorprendente razón.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia, su amante. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, señaló en esa oportunidad.

