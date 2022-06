Ni perros ni gatos: ¿cuáles son las singulares mascotas que tienen o tuvieron algunos famosos?

Todos los años, millones de personas alrededor del mundo adoptan perros o gatos para criar en casa; sin embargo, hay quienes prefieren convivir con otro tipo de animales. En ese sentido, te presentamos las singulares mascotas que tienen o tuvieron algunos famosos.

Cada especie necesita de un cuidado y atención diferente. Por ello, es importante informarse antes de adoptar una mascota. Así, nos aseguramos de brindarle la alimentación que requiere para su desarrollo y respetar su estilo de vida.

El león de Melanie Griffith

A principios de los años 70, cuando la actriz Melanie Griffith era una adolescente, sus padres decidieron hacer una película sobre el peligro de extinción de los leones. Un entrenador de animales les dijo que, para llegar a conocer todo acerca de dichos felinos, debían convivir con uno de ellos. Fue así que adoptaron a Neil y lo llevaron a su casa en California. El león terminó convirtiéndose en un miembro más de la familia.

Melanie Griffith convivió con Neil durante su adolescencia. Foto: Michael Rougier/revista LIFE

Durante las grabaciones de la película “Roar”, Melanie fue atacada por un león diferente a Neil, por lo que recibió más de cincuenta puntos en la cara y pasó por una cirugía estética para que no le quedaran cicatrices. Tras esta terrible experiencia, la actriz estadounidense aseveró que convivir con grandes felinos como mascotas es un grave error.

Miley Cyrus y su cerdita

Miley Cyrus es una cantante reconocida por ser una defensora de los animales y colaborar de manera directa con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Cuenta con una granja doméstica donde convive con perros, caballos, gatos, entre otros animales.

No obstante, había una cerdita llamada Pig Pig que era la estrella recurrente en la cuenta de Instagram de la artista. Desde que Miley la adoptó en el 2014, se convirtió en su fiel compañera, ya que iba a todas partes con ella.

Sin embargo, en 2019, la intérprete de “We can’t stop” compartió con sus miles de seguidores su tristeza por la muerte de su mascota. “Es muy triste decirlo. Mi querida amiga Pig Pig ha fallecido. Siempre te echaré de menos”, escribió en sus redes sociales.

Miley Cyrus adoptó a Pig Pig después de que su perro Floyd muriera. Foto: Miley Cyrus/Instagram

Los lobos de Kristen Stewart

Kristen Stewart, quien protagonizó “Crepúsculo”, no solo actuó en un filme de lobos, sino que, además, tiene a cuatro de estos como mascotas. En una oportunidad, la famosa tuvo una disputa con un vecino que la acusó de tener animales ilegales en su hogar.

Sin embargo, su madre, Jules Stewart, señaló que los lobos son de una especie mestiza y no de raza pura. Asimismo, aseguró que cuenta con los permisos de las autoridades locales para tenerlos.

“Hace años rescaté algunos lobos mestizos y viven en un área larga y abierta de la propiedad, llena de árboles. Estos animales son totalmente legales en el estado de California”, declaró para la revista US Weekly.

Kristen Stewart tiene como mascotas lobos mestizos. Foto: Kristen Stewart/Instagram

Justin Bieber y el mono capuchino

En su cumpleaños número 19, el cantante Justin Bieber recibió un regalo muy particular: un mono capuchino. El canadiense quedó encantado con el animal al que bautizó como “Mally” y subió fotos con este en redes sociales.

No obstante, cuando el joven viajó hasta Alemania a dar un concierto, la mascota fue confiscada por no contar con documentos y vacunas requeridas para su ingreso. El mono fue trasladado a un refugio y el artista no hizo entrega de los papeles necesarios para recuperarlo.

En la actualidad, “Mally” se encuentra en el Parque Serengeti, un lugar de 200 hectáreas en la ciudad Hodenhagen, al norte de Alemania.

El mono capuchino de Justin Bieber pasó a ser propiedad de Alemania. Foto: Justin Bieber/Instagram

Los insectos y reptiles de Dominic Monaghan

El actor de las películas “El señor de los anillos” y “Perdidos” tiene una singular afición por los insectos, en especial por las arañas, hormigas y las mantis. Este singular gusto lo llevó a ser el conductor de la serie de televisión “Bichos”, una producción de Discovery Max.

Durante las grabaciones de la primera temporada, el británico tuvo que convivir en su casa, ubicada en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), con dos arañas, una serpiente y tres lagartos.

“Me atrae, en general, cualquier bicho que sea ignorado, incomprendido o injustamente tachado de repulsivo, como las arañas o los escarabajos. Y otros muchos que poseen sentidos que no podemos ni imaginar, sentidos que podrían ser considerados superpoderes”, dijo en entrevista con el periódico español 20 Minutos.