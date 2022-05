Los 10 mejores trabajos en Estados Unidos para quienes solo tienen secundaria completa

Trabajos en Estados Unidos. Cada año, miles de personas deciden viajar al país norteamericano en búsqueda de oportunidades laborales que otorguen sueldos relativamente altos a fin de ahorrar dinero y mejorar su situación económica. Pero algunos no cuentan con formación profesional, sino solo con estudios secundarios concluidos. Por tal motivo, te contamos los 10 mejores empleos en EE. UU. que solo requieren secundaria completa.

Las personas extranjeras que cuenten con un diploma que certifique que haya culminado sus estudios básicos pueden acceder a las siguientes oportunidades de trabajo. Además, la mayoría de estos oficios no requiere contar con experiencia laboral previa.

10 mejores trabajos en Estados Unidos para personas con secundaria completa

Desde coreógrafo hasta plomero, estas son algunas de las opciones de trabajos en Estados Unidos a las que pueden acceder las personas extranjeras que han concluido su secundaria.

Conductor de taxi

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BSL, por sus siglas en inglés) refiere que una persona puede ganar en promedio US$ 14,45 por hora al trabajar como conductor de taxi. Mientras que el salario medio anual asciende a US$ 30.050.

El ingreso también podría variar de acuerdo con la ciudad en la que se labora. Por ejemplo, en lugares como Vermont o New Yersey, un taxista puede ganar US$ 21,4 o US$ 17,06, respectivamente, en una hora de trabajo.

Los taxistas pueden ganar US$ 14,45 por hora en Estados Unidos. Foto: AFP

Coreógrafo

Los coreógrafos tienen la labor de crear rutinas de baile. También pueden ensayar o ejecutar las danzas. En este rubro, el salario promedio por hora es de US$ 23,86. En ciertos sectores, como el de artes escénicas, puede ser mayor, llegando incluso a US$ 28,55.

El ingreso medio anual asciende a US$ 49.630. Asimismo, las ciudades que brindan mayores oportunidades laborales son Texas, Dakota del Sur y Ohio, según información de la BLS.

Los coreógrafos pueden ensayar o interpretar rutinas de baile. Foto: AFP

Plomero

Las funciones que puede desempeñar un plomero en Estados Unidos son principalmente las de instalar, reparar tuberías o sistemas de tuberías que transporten aire, agua, vapor, entre otros líquidos. El ingreso promedio anual que se obtiene en este empleo es de US$ 63.350.

La industria que paga más son aquellas que se dedican a la construcción de edificios no residenciales. Si una persona ingresa a este sector, puede obtener en un año la suma de US$ 69.060.

Representantes de ventas

Este empleo se centra en vender servicios a particulares o empresas. También puede resolver problemas del cliente o describir nuevas opciones. Cabe indicar que, esta labor excluye a aquellos que se desempeñan como agentes de ventas de publicidad, seguros, viajes o servicios financieros.

El sueldo promedio por hora es de US$ 34,19 por hora. Las ciudades que ofrecen los salarios más altos son Nueva Hampshire, Massachusetts, Maryland, Nueva York y Nueva Yersey. En estos lugares, se puede ganar hasta US$ 48,21 por hora.

Mesero

Los meseros en Estados Unidos ganan al menos, incluyendo las propinas, US$ 2.678,40 al mes. Las mejores ciudades para desempeñar esta labor son Hawái, Washington, Nueva York y Arizona.

En la mayoría de puestos de trabajo, no requieren que el trabajador cuente con experiencia laboral ni estudios superiores. Sin embargo, algunos establecimientos que se dedican a la venta de licor exigen a sus empleados conocer las leyes respecto a la venta de alcohol.

Las personas pueden trabajar como meseros en Estados Unidos. Foto: composición captura YouTube / La Blue Combi

Conductor de autobús

Se trata de las personas que se dedican a manejar los autobuses escolares. Pueden ganar por lo menos US$ 18,63 cada hora y gozar de un salario anual de US$ 38.750. Las ciudades de Estados Unidos que más oportunidades de trabajo ofrecen para este rubro son Nueva York, Texas y Pensilvania.

Asistente de vuelo

Los asistentes de vuelo pueden llegar a ganar en Estados Unidos la suma de US$ 62.280. Se encarga de brindar información de seguridad a los pasajeros de la aerolínea, así como dar alimentos, bebidas o informar sobre alguna incidente o problema de emergencia.

Los asistentes de vuelos también puede obtener un sueldo relativamente alto en Estados Unidos. Foto: AFP

Bartender

El bartender se encarga de mezclar las bebidas alcohólicas de los clientes. Cuenta con un salario promedio de US$ 14,59 por hora. Las ciudades del país americano que cuentan con más puestos de trabajo para este empleo son California, Texas y Florida, según la BLS.

Ama de llaves

Este empleo consiste en realizar las tareas de limpieza de hogares privados y mantenerlos ordenados. Los trabajadores pueden obtener aproximadamente US$ 29.580 por año al desempeñar esta labor. En tanto, los estados que pagan más a las amas de llaves son Hawái, Nueva York y Columbia.

Las amas de llaves se encargan de mantener limpio los edificios e inmuebles particulares. Foto: AFP

Trabajadores de mantenimiento y reparación

Por lo general, este empleo consiste en dar mantenimiento a edificios y solucionar los problemas de electricidad. El sueldo promedio de un trabajador de este sector es US$ 25,66 por hora. En tanto, en 12 meses puede obtener la suma de US$ 53.380.