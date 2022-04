¿Qué fue de la vida de Nataniel Sánchez, la popular Fernanda de “Al fondo hay sitio”?

Los productores de “Al fondo hay sitio” —uno de los programas más taquilleros de la TV peruana— confirmaron que la popular serie volvería a la pantalla chica este 2022, pero aún no se tiene una fecha exacta. No obstante, no todo el elenco regresará en esta última temporada de la producción de América TV. Entre los protagonistas que no volverán se encuentra la reconocida actriz Nataniel Sánchez, que interpretó al personaje de Fernanda de las Casas.

La actriz, que en la ficción encarnó a la novia de Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, reveló mediante sus redes sociales que no formará parte del nuevo estreno, principalmente porque se encuentra residiendo en España.

“Yo no voy a volver a estar en ‘Al fondo hay sitio’, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, señaló Sánchez. “ Tengo compromisos aquí (España) ya estipulados y por otras razones yo no formaría parte de la serie, si es que existe una novena temporada. Quería darme este tiempo para contarles personalmente”, expresó la actriz.

¿Qué fue de la vida de Nataniel Sánchez tras su salida de “Al fondo hay sitio”?

La actriz de 31 años se mudó a Barcelona (España) en el 2019 para estudiar canto, baile y técnicas de interpretación. Desde que reside en Europa, se encuentra llevando a cabo diferentes proyectos artísticos. Entre sus últimos trabajos, en febrero de este año, participó de su primera obra larga en España.

“Significa un montón para mí y me hace mucha ilusión compartir con todxs ustedes el estreno de #ISHTAR. Mi primera obra de formato largo aquí en Barcelona . Venimos trabajando en este proceso creativo hace tres meses y para mí es un regalo trabajar con mujeres catalanas llenas de talento, comprometidas y entregadas”, se puede leer en el mensaje que dejó Nataniel en su Instagram sobre “Ishtar”.

"Ishtar" es la primera obra larga de Nataniel Sánchez en España. Foto: Instagram

Entre otras de sus actividades, se puede ver que la actriz se encuentra practicando baile en una academia de Barcelona, continuando con su pasión por este arte. Además, se animó a dictar un taller de actuación vía Zoom , lo cual la muestra en la aventura de la enseñanza. Por el momento, sabemos que Nataniel sigue trabajando en las ramas de la actuación y el baile, por lo que pronto podríamos ver más de sus proyectos artísticos.