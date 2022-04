“Al fondo hay sitio”: ¿qué actores no volverán a la serie?

“Al fondo hay sitio” confirmó su regreso a los televisores de los hogares peruanos este año con una impactante novena temporada. Después de cuatro años fuera del aire, el que fuera el programa estrella de América Televisión volverá a emitirse, lo que causó gran alegría entre sus seguidores.

Si bien la noticia del retorno de la serie fue bien recibida por el público, rápidamente comenzaron las dudas sobre si elenco original volvería en esta nueva temporada, teniendo en cuenta que muchos de ellos han tenido peleas y polémicas públicas en estos últimos años.

¿Qué actores regresarán a “Al fondo hay sitio”?

Los actores que ya confirmaron su presencia en el programa de canal 4 son Yvonne Frayssinet, que interpretaba a Madame Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, que hacía de Peter; Madgyel Ugaz, quien le daba vida a la Teresita; Erick Elera, que interpretaba a Joel González; Gustavo Bueno, que era Don Gilberto; Lazlo Kovacs, que hacía de Tito, y David Almandoz, que interpretaba a Pepe.

¿Qué actores no volverían a “Al fondo hay sitio”?

Pese a que gran parte de elenco original volverá a interpretar a sus personajes, hay algunos actores que, por proyectos personales o diversos motivos, no regresarán en esta nueva temporada. Conoce aquí de quiénes se trata.

"Al fondo hay sitio" fue una de las series peruanas más exitosas de la televisión peruana. Foto: captura/América TV

Mónica Sánchez (Charito)

La actriz mencionó que no volverá a interpretar a su popular personaje debido a encontrarse ocupada con otros proyectos profesionales, tras terminar las grabaciones de “De vuelta al barrio”. Incluso dijo que sería como “regresar con una expareja”.

Mayra Couto

Luego de las acusaciones de acoso sexual que la actriz hizo contra su compañero de reparto, Andrés Wiese, no sorprendió saber que no volvería al programa. La intérprete hizo público su testimonio luego de que unas jóvenes en Instagram acusaran al actor de enviarles fotos de índole sexual, pese a ser menores de edad.

“Quiero decirte que yo también me he sentido acosada por ti (…) No estoy loca y no me lo estoy inventando”, dijo Mayra en sus redes sociales. Pese al testimonio de la actriz, el popular ‘Ricolás’ sigue negando lo dicho por Couto.

Andrés Wiese y Mayra Couto Melissa Peschiera asegura que la sociedad ve como héroe al acosador sexual por el machismo

Nataniel Sánchez (Fernanda)

La actriz se encuentra actualmente radicando en España, por lo que negó una participación en esta nueva temporada. En un vídeo en Instagram, dijo: “Yo tengo compromisos aquí (en España) ya estipulados, y por otras razones, yo no formaría parte ya de ‘Al fondo hay sitio’”.

Andrés Wiese (Nicolás)

Pese a que el actor sigue trabajando en producciones de América Televisión como “Junta de vecinos”, hace poco negó que fuera a participar en una nueva temporada.

“A pesar de haber terminado hace años (’Al fondo hay sitio’), la gente sigue viendo las repeticiones y la disfrutan. Yo, por mi lado, sigo trabajando y tratando de escoger historias y personajes que me interesen interpretar, como en este caso con Sebastián en JDV. Lo demás no lo puedo controlar, pero está bien que nos recuerden”, mencionó Wiese.

Andrés Wiese negó participación en nueva temporada de Al Fondo hay Sitio. Foto: Instagram

Tatiana Astengo (Reina Pachas)