¿Qué estudió Bad Bunny y en qué trabajó durante su etapa universitaria?

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, ha conseguido el reconocimiento internacional del público y de la industria musical a sus 28 años. La fortuna del artista nacido en Puerto Rico asciende a 18 millones de dólares y, solo en 2021, sus canciones se reprodujeron 9.100 millones de veces en Spotify. Pero antes de llenar estadios y liderar rankings, Benito fue un estudiante universitario como muchos jóvenes adultos en América Latina. En la siguiente nota, te contamos qué estudio Bad Bunny.

La fama del ‘Conejo malo’ se incrementó en el año 2016, al publicar su primer éxito musical titulado “Soy peor”. A esta canción se sumaron otras que impulsaron su popularidad, como “Safaera”, “Dakiti”, que hoy no pueden faltar en cualquier discoteca o fiesta de la región.

¿Qué estudió Bad Bunny?

Bad Bunny ingresó a la Universidad de Puerto Rico, de la ciudad de Arecibo, para estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual durante dos años y medio, pero su vocación por la música y el deseo de dedicarse al 100% a esta actividad lo llevó a dejar las aulas. El propio cantante aseguró no arrepentirse de dicha decisión, pues aseguró que esto le ha podido ayudar económicamente.

“Terminé mis estudios básicos y después de 4 años entré a la universidad de Puerto Rico. Estudié dos años y medio y después lo abandoné para dedicarme al cien por ciento a la música que hoy en día me ha traído mucho dinero”, declaró en su momento Benito.

Bad Bunny estudió por dos años y medio la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Foto composición LR

Pese a esto, al artista puertorriqueño también ha alentado a los más pequeños a seguir con los estudios superiores. Por ejemplo, en octubre de 2019, en una visita al instituto de la ciudad de Hialleah, en el estado de Florida, incentivó al público, que estuvo conformado por 300 alumnos, a no abandonar sus estudios superiores.

“Yo no recomiendo que abandonen los estudios para dedicarse de lleno a la música, hay que tener presente el sueño y la meta de la música, pero sin desviarte de los estudios u otra carrera profesional”, declaró en su momento.

La pasión de Bad Bunny por la música viene desde muy pequeño

La pasión de Bad Bunny por la música comenzó desde muy joven. En un diálogo con el medio Telemundo, señaló que desde los 13 años intentaba componer canciones e intentar hacer música. “Yo escribo desde los 12 o 13 años, inventando, creciendo. Y siempre me ha gustado eso de escribir, siempre me ha gustado la música. He crecido con eso y gracias a Dios estoy realizando ese sueño”, declaró.

¿En qué trabajó Bad Bunny durante su etapa universitaria?

Era 2016, el ‘Conejo malo’ tenía tan solo 22 años antes de convertirse en personaje conocido de la industria musical. En dicha época, Bad Bunny dividía su tiempo entre las clases universitarias con su trabajo como empaquetador en una de las sedes de la red de supermercados Econo. Este mismo año lanzó “Soy mejor”, dando inicio a su popularidad.

Un año después, Bad Bunny ya hacia colaboraciones con los principales artistas de la industria musical, como Becky G. Ambos lanzaron el tema “Mayores”, que se convirtió en un hit. Es así que pudieron presentarse en los Latin Grammy 2017.

¿Quiénes fueron los primeros referentes de Bad Bunny?

Bad Bunny ha declarado en diferentes entrevistas quiénes fueron primeros cantantes que lo cautivaron con su música y lo motivaron a seguir sus pasos. Entre los cantantes que el ‘Conejo malo’ ha señalado escuchar desde muy pequeño se encuentran Vico C, así como otros artistas, entre ellos Tego Calderón y Víctor Manuelle.