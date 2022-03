¿Quién era Brent Renaud, el periodista y cineasta estadounidense asesinado en Ucrania?

El periodista y cineasta Brent Renaud murió este domingo 13 de marzo en Ucrania tras recibir un disparo a la altura del cuello de militares rusos. Renaud y Juan Arredondo, su compañero, fueron atacados mientras cubrían el desplazamiento de refugiados que huyen de la guerra en Irpín, una ciudad a 8 kilómetros de Kiev.

“Esta clase de ataque es inaceptable y es una violación de las leyes internacionales”, dijo Carlos Martínez, director del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en inglés). “Quien sea que haya matado a Renaud debe rendir cuentas”, sostuvo Martínez, a la vez que hizo un llamado a poner fin a la violencia contra periodistas en Ucrania.

Trayectoria del periodista y cineasta Brent Renaud

Brent Renaud, de 50 años, “fue un talentoso cineasta”, como lo recuerda Danielle Rhoades, vocera del New York Times, medio con el que colaboró hasta 2015. Los primeros reportes de las autoridades ucranianas vincularon a Renaud con este diario, ya que portaba una identificación del Times cuando fue encontrado sin vida.

El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima, al parecer un camarógrafo. Foto: Twitter

Durante su carrera, Brent Renaud trabajó para distintos medios de Estados Unidos como HBO, NBC, Discovery y Vice News. Antes de cubrir la guerra en Ucrania, el periodista fallecido presenció los conflictos armados en Irak y Afganistán, además del terremoto de Haití y la agitación política en Egipto y Libia. Su trayectoria incluye reportes sobre la violencia de los cártes de México y la crisis de jóvenes refugiados en Centroamérica. Entre 2018 y 2019, recibió una beca de la Fundación Nieman para el Periodismo, por lo que cursó estudios en la Universidad de Harvard.

Durante la última década, Brent trabajó en sociedad con su hermano, Craig Renaud, en la casa realizadora Renaud Brothers, con base en Nueva York, Little Rock y Arkansas City. En 2015, recibieron el Premio Peabody, que reconoce la excelencia en radio y televisión de Estados Unidos, por su documental ‘‘Last Chance High’’. También fue galadornado con los premios Overseas Press Club, Colombia Dupont y Edward R. Murrow, por su trabajo con The New York Times.

Estos son los títulos de películas en las que Brent Renaud fue director, según el portal IMDb: