María Pía Copello: ¿qué dijo sobre el regreso de Karina y Timoteo a la TV?

María Pía Copello es, sin duda, uno de los rostros más representativos de la televisión peruana debido a su participación en un programa infantil de América TV que es recordado por muchos. Hace poco, fue conductora del reality Esto es guerra y en más de una ocasión se le preguntó sobre su regreso a la pantalla chica con el popular personaje Timoteo.

Copello tuvo una entrevista con La República y se animó a responder algunas preguntas sobre su faceta personal y laboral. Además, comentó sobre el regreso de Karina y Timoteo a la televisión.

María Pía Copello sobre el regreso de Karina y Timoteo

Luego de que Karina Rivera y Ricardo Bonilla confirmaran en enero el regreso del exitoso programa infantil Karina y Timoteo, con motivo de celebrar su 27° aniversario, María Pía prefirió no referirse directamente a los artistas.

“No les daría ningún mensaje, pero me parece lindo que se hayan juntado. Creo que hay un público que los quiere ver y de todas maneras yo creo que les va a ir súper bien”, expresó la influencer.

Copello aprovechó también para hablar acerca de Esto es guerra, donde trabajó hasta hace pocos meses: “Me gusta, a pesar de las críticas, así es siempre. A veces dicen los mismos de siempre y luego cuando no los traen, dicen: ‘¿Por qué no traen a tal?’. La gente como que nunca está contenta, pero a mí me parece divertido. Sí creo que hay que modular todo para que nada se salga de las manos”, refirió.