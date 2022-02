Libro de Reclamaciones: ¿cuál es la diferencia entre queja y reclamo?

El Libro de Reclamaciones permite que todo consumidor pueda presentar sus quejas o reclamos por inconvenientes que surjan frente a la compra de un producto o adquisición de un servicio. En ese sentido, para poder utilizar esta herramienta de la mejor manera, es importante que sepas si lo que quieres interponer es una queja o un reclamo. Conoce, a continuación, la diferencia que hay entre estos dos.

Cabe resaltar que, según el Código de protección y defensa del consumidor, todos los establecimientos comerciales abiertos al público deben tener obligatoriamente su Libro de Reclamaciones , ya que si no lo tienen, estarían incurriendo en una falta grave con una multa de hasta 450 UIT.

Queja

Una queja es una disconformidad frente a una mala atención del proveedor, pero que no guarda relación directa con el producto o servicio adquirido. Por ejemplo, se puede interponer una queja cuando los servicios higiénicos de un restaurante están sucios o el personal de una tienda te brindó una mala atención.

Una queja se puede interponer ante el Libro de Reclamaciones. Foto: Andina

Reclamo

Un reclamo se produce cuando un consumidor no está conforme con el producto adquirido o servicio brindado. Por ejemplo: cuando no te gustó la calidad de un producto, encontraste un elemento extraño en tu comida, la empresa realizo publicidad engañosa, etc.

Cabe resaltar que realizar un reclamo o una queja no constituye una denuncia, ya que lo que se busca es que se solucione el problema rápidamente y de manera directa entre el consumidor y su proveedor.

¿Cómo accedo al Libro de Reclamaciones?

De acuerdo a la normativa peruana, todo establecimiento tiene que tener su Libro de Reclamaciones, ya sea en su versión física o digital. A continuación, te enseñamos a cómo acceder a este importante libro:

Solicita el Libro de Reclamaciones físico o virtual.

Si es físico , deberá contar con tres hojas desglosables y autocopiativas debidamente numeradas. Deberás incluir los datos de contacto del proveedor y los tuyos, una breve explicación de la queja o reclamo, entre otros requerimientos.

Si es virtual , el proveedor deberá poner a tu disposición una plataforma virtual con personal capacitado para el ingreso de tu queja o reclamo.

Luego de realizar tu queja o reclamo, debes recibir la solución en el plazo legalmente establecido.

Todo establecimiento abierto al público debe contar con el Libro de Reclamaciones. Foto: covisol

¿Qué debes tener en cuenta luego de utilizar el Libro de Reclamaciones?

Tras realizar tu reclamo o queja en el Libro de Reclamaciones, el proveedor tiene un plazo de 30 días calendario para darle solución , aunque este tiempo puede variar previa coordinación con él o la persona afectada. Además, su atención no debe estar condicionada a ningún pago.

Ten presente que una vez ingresada tu queja o reclamo, debes solicitar una copia o código del mismo para su seguimiento.

¿Qué debes hacer si la empresa no resuelve tu reclamo o queja?

Si ya pasaron los 30 días y la empresa no ha dado solución a tu queja o reclamo, debes informarlo al Indecopi. En dicha entidad podrás presentar un reclamo de manera gratuita o presentar una denuncia, pagando la tasa respectiva.

Puedes acudir a Indecopi si la empresa no resuelve tu queja o reclamo en el plazo legal establecido. Foto: El Peruano

En cualquiera de los dos casos, se debe adjuntar los documentos que comprueben que se compró el producto o contrató el servicio, como boletas de venta, recibos, contratos, folletos o publicidad, entre otros.

Con esta información, Indecopi se encargará de hacer la investigación respectiva y, de ser el caso, podría citar a ambas partes a una conciliación. Si luego de esta reunión persiste el problema, la entidad te ayudará a tramitar tu denuncia.