¿Cómo decir “te quiero” en inglés” sin decir “I love you”?

¿Cómo decir “te quiero” en inglés? Esta expresión del idioma español es muy usada cuando queremos expresarle cariño a alguien, pero sin llegar a lo romántico de “te amo”. El problema es que ambas expresiones se traducen como “I love you”, y por ello es común preocuparse por tener que decir esta palabra sin sonar como una persona enamorada.

Por ello, te explicamos a continuación cuáles son las opciones que ofrece el idioma inglés para expresar afecto a familiares, amigos o simplemente a personas con las que no estamos listos o listas para iniciar una relación.

Lo primero a tener en cuenta es que decir “I love you” no siempre significará un “te amo” apasionado y romántico, sino que también puede expresar un cariño menos intenso y más fraternal. Todo dependerá del tono, intensidad y lenguaje no verbal que utilicemos al decirla, según explican profesores en línea como Miss Holly y Alejo Lopera.

Asimismo, para aclarar confusiones, puede ser útil añadir algún sustantivo al final de esta frase para aclarar su sentido, como “I love you, buddy (amigo/a) / mate (compañero/a)”.

No obstante, puede que aún existan reservas para decir “I love you”. A primera vista, parecería que “I want you” es una opción, dado que el verbo ‘want’ significa literalmente ‘querer’. No obstante, esta expresión si tiene un sentido más claramente carnal, y podría entenderse como ‘te deseo’.

En ese sentido, una opción preferible para expresar un cariño simple es decir “I care about you”, que puede traducirse literalmente como “me preocupo por ti”. Otra opción aceptable es “I appreciate you”, que significa “te aprecio”.

Si estás enamorado/a de alguien, pero sientes que aún no puedes decirle “te amo”, puedes probar alguna de estas opciones:

I’m falling for you: forma abreviada de “I’m falling in love with you”. Se traduce como “me estoy enamorando de ti”.

I have a crush on you: un “me gustas” pero con más fuerza que “I like you” y con un sentido inconfundiblemente romántico.

I like you: “me gustas”. Tiene una intensidad mucho menor que “I love you” y también puede ser usada para decir “me caes bien”. Todo dependerá de cómo la digas.

Si tu intención es decir “te amo” en inglés de la forma más romántica a esa persona especial para ti, aquí te dejamos algunas opciones interesantes:

I love you: el clásico “te amo”. Recuerda que debe tener el tono, intensidad y lenguaje corporal adecuados para que tenga un sentido verdaderamente romántico.

I´m in love with you: aún más intenso que “te amo”, deja muy claro que se dice desde un sentido romántico.

I’m deeply in love with you: “estoy profundamente enamorado/a de ti”.

I love you from the bottom of my heart: “te amo desde lo más profundo de mi corazón”.

I cherish you: puede traducirse como “te atesoro” y también puede emplearse en un sentido familiar.

I adore you: “te adoro”.

You have my heart: “tienes mi corazón”.

I’m crazy for you: “estoy loco/a por ti”.

You drive me crazy: otra forma de decir que él o ella te vuelve loco/a.

I’m head over heels for you: una forma de decir que su amor te puso “el mundo de cabeza”.

You turn me inside out: expresión similar a la anterior.

I love you to the moon and back: literalmente es “te amo hasta la luna y de vuelta”.

You’re the love of my life: “eres el amor de mi vida”.

You’re my angel: “eres mi ángel”.

You’re amazing: “eres increíble”.

You’re my soul mate: “eres mi alma gemela”.

You’re mi sunshine: “eres mi rayo de sol”.

I can’t live without you: “no puedo vivir sin ti”.

I love you to pieces: puede traducirse como “te quiero a morir”.

We’re made for each other: “estamos hechos el uno para el otro”.

You rock my world: “eres lo mejor de mi vida”.

You’re my dream come true: “eres mi sueño hecho realidad”.

We are a good match: “somos buena pareja”.

I’ve looked for you my entire life: “te he buscado durante toda mi vida”.