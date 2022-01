Marvel: conoce las películas y series que se estrenarán en 2022

El Universo Cinematográfico Marvel tiene preparado nuevas historias para este 2022. Las cintas que se estrenarán en los próximos meses genera emoción entre los seguidores del UCM, pues no solo habrá grandes estrenos en las salas de cine, sino también en Disney+ para que el público pueda disfrutar las historias en el hogar. Por eso, aquí te contamos cuáles son las películas y series de Marvel con fecha confirmada para el 2022.

El 2021 fue un gran año para Marvel, pues se lanzaron varias producciones que tuvieron gran recepción en los seguidores; sin embargo, esto no se compara con lo que llegará a las salas de cine en este nuevo año.

Películas de Marvel confirmadas para el 2022

En lo que refiere a películas, el primer gran estreno será Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El aborda la nueva etapa de la Fase 4, tras lo ocurrido en Spider-Man: no way home. Luego, en julio aparecerá en cines Thor love and Thunder, mientras que a finales del 2022 los fans podrán disfrutar de Black Panther: Wakanda forever.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: 4 de mayo de 2022 en cines.

Thor love and Thunder: 8 de julio de 2022 en cines.

Black Panther 2: Wakanda forever: 11 de noviembre de 2022 en cines.

Doctor Strange volverá a las salas de cine con una nueva historia en 2022. Foto: Disney+

Series de Marvel que se estrenarán en 2022

En principio, debes tener en cuenta que todas las series de Marvel estarán disponibles en Disney+. De esta forma, si aún no tienes acceso a esta plataforma de streaming, podrías considerar adquirir un plan. Así, tendrás la posibilidad de disfrutar lo nuevo del UCM, como Ms. Marvel o She-Hulk