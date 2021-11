Precio del dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de noviembre del 2021

El dólar cotiza hoy, lunes 15 de noviembre, en el mercado paralelo a S/ 4.010 la compra y S/ 4.040 la venta. Además, según el portal Bloomberg el tipo de cambio se encuentra en S/ 4,0187.

Por su parte, en el mercado interbancario la divisa cotiza de la siguiente manera:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3,963 4,073 Interbank 3,850 4,185 BBVBA 3,938 4,096 Scotiabank 3,923 4,113 Banco de la Nación 3,900 4,060

El billete verde cerró la semana con un precio de 4,0190 soles. Esta cifra es inferior a la de apertura, que se situó en 4,0240 nuevos soles, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo la autoridad monetaria vendió US$ 149 millones a un tipo de cambio promedio S/ 4,0259 en toda la jornada.

En la última jornada de la semana pasada, el Banco Central de Reserva informó que el billete verde cerró en 4,0190 soles, el mismo nivel registrado en el cierre del jueves, según datos de la autoridad monetaria. En la sesión cambiaria del viernes, el BCRP también vendió directamente en el mercado US$ 149 millones, a un valor promedio de S/ 4.0259 por dólar. De esta manera, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1,563 millones en noviembre y US$ 10,918 millones en lo que va del 2021.

¿Qué es el tipo de cambio?

Para cambiar una moneda usamos el tipo de cambio que es el precio de la moneda de un país (divisa) en términos de otra. También se le conoce como tasa de cambio en otros países.

¿Por qué es importante el tipo de cambio?

El tipo de cambio o tasa de cambio es importante porque nos ayuda a saber cuántas unidades de moneda nacional deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Por ejemplo en Perú para obtener un dólar se deben entregar 3 soles y un poco más.