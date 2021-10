Halloween 2021: historia de Halloween y 10 datos curiosos

Este domingo 31 de octubre, se celebrará una vez más Halloween, que en el Perú coincide con el Día de la Canción Criolla. Varios jóvenes (y no tan jóvenes) se disfrazan para pedir golosinas en las puertas de las casas o, en todo caso, para ir a reuniones y fiestas, con el fin de disfrutar un día entretenido con las amistades previo al Día de Todos los Santos, que es feriado. Muchos piensan que es una celebración originaria de Estados Unidos; no obstante, si bien en dicho país las celebraciones son vistosas, no es correcto que esta fiesta sea originaria de dicha nación.

Precisamente, el origen del Halloween proviene de la cultura celta, es decir, de los antepasados de los irlandeses. El significado de Halloween literalmente es “Allhallows evening”, que quiere decir víspera del Día de Todos los Santos. El nombre original de la celebración era “Samhain”, que significaba “final del verano”. Según los celtas, en ese día, los espíritus del mundo de los muertos visitan el mundo de los vivos. Por esta razón, se comenzaron a usar disfraces de brujas, duendes, fantasmas, entre otros personajes, aunque más actualmente se utilizan vestuarios de personajes diversos, tanto infantiles como de la vida real.

Historia de Halloween y diez datos curiosos