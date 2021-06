La nueva HBO Max está a horas de su estreno para el público de Latinoamérica y el Caribe. El servicio estará disponible en la región a partir del martes 29 de junio.

La plataforma se muestra prometedora debido al extenso contenido de calidad que se ha anunciado, el cual incluye producciones originales y los títulos más populares de HBO, CNN, Warner Bros New Line, DC, Cartoon Network, y mucho más. Por ello, en esta nota te contamos todos los detalles que debes saber sobre las diversas plataformas de HBO y la nueva HBO Max previo a su lanzamiento oficial.

Diferencias entre HBO Max, HBO Go y HBO Now

HBO GO permite disfrutar de los programas de HBO transmitidos por televisión, ya sea por la señal por cable o la satelital, de manera online en otros dispositivos.

Funciona como plataforma de streaming disponible para suscripción tanto a través de las tiendas digitales de Apple y Google sin necesidad de contar con una suscripción de TV por paga como también de complemento sin costo adicional de una suscripción por cable o satelital.

Mientras que HBO Max es otra plataforma que no solo tendrá contenido de la exitosa cadena de televisión, sino de todas las cadenas que pertenecen a WarnerMedia, además de contenido nuevo y exclusivo de HBO Max, incluyendo más series, películas y otros programas. Además, otra de las grandes ventajas que tendrá es la presentación de estrenos al mismo tiempo que los cines, sin tener que pagar un costo adicional.

Por otro lado, el desaparecido HBO Now era una suscripción independiente lanzada en 2015 que permitía a los espectadores que no tenían una suscripción a HBO a través de un proveedor de cable o satélite acceder al contenido de la marca. Los usuarios podían suscribirse a través de la aplicación HBO Now en sus dispositivos por $14.99 al mes.

Debido a ello, HBO Max sería la oferta más reciente y representa una versión ampliada y actualizada de HBO Now.

Además, desde el 31 de julio, la aplicación HBO Go se eliminará de todas las plataformas de EE. UU., permitiendo a sus usuarios acceder a HBO Max usando sus mismos datos, siempre que utilicen dispositivos que admitan HBO Max.

HBO Max llega a Perú y Latinoamérica

HBO Max estará disponible en América Latina desde el 29 de junio en diferentes dispositivos, como smartphones, tabletas y televisores inteligentes para poder contratar el servicio, pero antes tendrás una prueba de siete días sin costo alguno.

Planes y precios de HBO Max

HBO Max Plan Estándar

Cuatro opciones de dispositivos: móvil, ordenador, televisión y tablet

Acceso desde tres dispositivos al mismo tiempo

Configuración de hasta cinco perfiles

Descarga de contenido

Reproducción en resolución HD y 4K

Precio: S/ 29,90 mensual.

HBO Max Plan Móvil

Dos opciones de dispositivos: móvil y tablet

Reproducción estándar, ajustada a las características del dispositivo

Descarga de contenido

Acceso limitado a un solo dispositivo

Precio: S/ 19,90 mensual.

HBO Max, además de la suscripción mensual, también permitirá a los usuarios pagar por un plan de tres meses y un año. Estos paquetes vendrán con descuentos que estarán especificados en la web el día de su lanzamiento.

Catálogo HBO Max: series y películas

· Series originales HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon.

· Series clásicas: Friends y The big bang theory, El príncipe del rap, South Park.

· Estrenos de Warner Bros 2021: (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine) En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it.

· Otras películas ya estrenadas en Warnes Bros: Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

· Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

· Clásicas del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

· Universo DC: Liga de la justicia, Mujer maravilla 1948, Guasón, Superman & Lois, Doom patrol, entre otros.

· Estrenos exclusivos: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Just like that y Reboot de gossip girl.

· Realities y documentales: Selena + Chef, Legendary, Nicki Minaj y Friends: the reunion.

· Contenido familiar: Plaza Sésamo, Las chicas súper poderosas, Hora de aventura: tierras lejanas, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

· Producciones latinas nuevas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

· Series latinas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

· Producciones europeas: Beartown (drama escandinavo), 30 monedas (serie de terror española), Veneno (biopic de la vida de Cristina Ortiz), Gomorra (serie italiana), Valley of tears (drama israelí), Babil (melodra turco), entre otras.

Entre los estrenos más importantes ya confirmados dentro de la nueva plataforma están:

Matrix 4

Dune

Godzilla vs. Kong

Space Jam 2

Tom & Jerry

Reunión de Friends

La Liga de la Justicia de Zack Snyder (Snyder cut).

