Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy jueves 10 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Junior vs. Millonarios, Deportes Tolima vs. La Equidad, Coritiba vs. Flamengo, Internacional vs. Vitória. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy jueves 10 de junio

Liga de Colombia

Hora Partidos TV 16.00 Junior vs. Millonarios RCN Nuestra Tele 18.05 Deportes Tolima vs. La Equidad RCN Nuestra Tele

Copa do Brasil