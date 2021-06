Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 5 de junio. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Rusia vs. Bulgaria, Costa de Marfil vs. Burkina Faso, Atlético Goianiense vs. São Paulo, Palestino vs. Universidad de Chile. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 5 de junio

Clasificación al Mundial de Qatar 2022

Hora Partido TV 6:00 Corea del Sur vs. Turkmenistán PPTV Sport China 13:00 Arabia Saudita vs. Yemen KSA Sports 1 14:00 Islas Turcas y Caicos vs. Haití Tigo Sports Guatemala

ESPN Play Norte 16:00 Bahamas vs. Trinidad y Tobago ESPN Play Norte 16:00 Islas Vírgenes Británicas vs. Curazao Tigo Sports Guatemala 18:00 U.S. Virgin Islands vs. El Salvador 19:00 Aruba vs. Canadá ESPN Play Norte 19:00 Anguila vs. Panamá Eurosport

Amistosos Internacionales

Hora Partido TV 9:00 Guinea vs. Togo 10:00 Rusia vs. Bulgaria DirecTV Sports 610 y 1610 11:00 Gales vs. Albania Estadio TNT Sports 12:00 Costa de Marfil vs. Burkina Faso 13:00 México Sub-23 vs. Rumania Sub-23 13:15 Israel vs. Montenegro Estadio TNT Sports 13:45 Suecia vs. Armenia DirecTV Sports 610 y 1610 14:00 Senegal vs. Zambia 14:30 Túnez vs. RD del Congo 15:00 Dinamarca Sub-21 vs. República de Irlanda Sub-21

Serie A Brasil

Hora Partido TV 17:00 Atlético Goianiense vs. São Paulo Fanatiz 19:00 Santos vs. Ceará Fanatiz 19:00 RB Bragantino vs. Bahía Fanatiz

Primera División de Chile

Hora Partido TV 9:30 Cobresal vs. Unión La Calera Estadio TNT Sports

TNT Sports HD 12:00 Santiago Wanderers vs. Universidad Católica Estadio TNT Sports

TNT Sports HD 14:30 Palestino vs. Universidad Chile Estadio TNT Sports

TNT Sports HD 19:30 Huachipato vs. Everton Estadio TNT Sports

TNT Sports HD

Primera División de Uruguay

Hora Partido TV 10:00 Boston River vs. Torque VTV+ 13:00 Plaza Colonia vs. Nacional VTV 15:15 Sud América vs. Cerrito VTV+

Primera División de Venezuela