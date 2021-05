Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy miércoles 26 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Villarreal vs. Manchester United, Boca Juniors vs. The Strongest, Sport Huancayo vs. Peñarol, Barcelona SC vs. Santos. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 26 de mayo

UEFA Europa League

Hora Partidos TV 14.00 Villarreal vs. Manchester United Fox Sports

Copa Libertadores

Hora Partidos TV 17.00 Internacional vs. Always Ready Fox Sports 2 17.00 Olimpia vs. Deportivo Táchira ESPN 19.00 Barcelona SC vs. Santos ESPN 19.00 Boca Juniors vs. The Strongest ESPN 2 21.00 Nacional vs. Argentinos Juniors Fox Sports 2 21.00 Universidad Católica vs. Atlético Nacional ESPN

Copa Sudamericana

Hora Partidos TV 17.15 Bahia vs. Torque DirecTV Sports 17.15 Independiente vs. Guabirá ESPN 3 19.30 Huachipato vs. San Lorenzo ESPN 3 19.30 Corinthians vs. River Plate DirecTV Sports 19.30 Sport Huancayo vs. Peñarol DirecTV Sports 19.30 Rosario Central vs. 12 de Octubre Fox Sports

Bundesliga

Hora Partidos TV 11.30 Köln vs. Holstein Kiel Onefootball

Primeira Liga

Hora Partidos TV 15.45 Arouca vs. Rio Ave Sport TV2

USL