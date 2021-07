El almirante Miguel Grau Seminario, considerado ‘Caballero de los Mares’, es recordado este 27 de julio por que se conmemora el 187 aniversario de su nacimiento. Un día como hoy, pero en 1834, el héroe nacional nació en el Puerto de Paita (Piura).

Con motivo del bicentenario del Perú, la Marina de Guerra rememora esta fecha especial para así continuar su entrañable legado.

Miguel Grau fue hijo del coronel colombiano (nacionalizado peruano) Juan Manuel Grau Berrío y de la peruana Luisa Seminario del Castillo. Vivió gran parte de su infancia en Paita donde forjó su vocación marina.

En 1854, ingresó a la Marina de Guerra del Perú como guardiamarina. En 1856. Con el grado de alférez de fragata, pasó a servir a bordo de la fragata Apurímac, integrándose plenamente al cuerpo de oficiales de la marina. En 1867, se casó con Dolores Cabero y Nuñez con quien tuvo 10 hijos.

Grau también incursionó en la política. En 1876 fue miembro del Partido Civil y se desempeñó como diputado por Paita. El 14 de febrero 1879 regresa a la Marina de Guerra del Perú encabezando la Guerra del Pacífico. Posteriormente, el 8 de octubre de 1879 murió en el combate naval de Angamos.

Antes de morir, Miguel Grau escribió una carta a su esposa Dolor Cabero. Pese a que estaba en la guerra, el héroe nacional no descuidaba a su familia. Lee aquí la misiva de despedida del Caballero de los Mares.

Miguel Grau Seminario, lideraba las acciones de Perú, en la Guerra del Pacífico. Foto: composición LR.

Septiembre: (Ultima carta)

Monitor “Huáscar”

Iquique, 30 de seitiembre de 1879.

Esta tarde llegué a este puerto convoyando al transporte “Rímac” que ha desembarcado la tropa aquí.

En este vapor creí recibir carta tuya, desgraciadamente no ha sucedido así, lo que me ha contrariado, pero comprendo que no lo has hecho, porque seguramente ignorarías la salida de esos buques del Callao.

El “Huacho” va a salir para el Callao, y he querido vida mía, aprovechas esta oportunidad para ponerte cuatro líneas saludándote y mandándote un millón de cariños, lo mismo que a los niños.

Reservado: Esta misma noche voy a salir con la “Unión” a una corta excursionista por el Sur.

No hay peligro ninguno, por consiguiente, no tienes por qué alarmarte, ni menos asustarte.

Con un fuerte y cariñoso abrazo se despide tu constante esposo que te idolatra y recuerda a cada instante.

Miguel.

A Justiniano no le he visto.