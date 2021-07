Las Fiestas Patrias 2021 tendrá actividades especiales a diferencia de las anteriores, ya que se celebra el Bicentenario del Perú. En ese sentido, los días 28 y 29 de julio fueron establecidos como feriados y no habrá restricciones adicionales a las existentes por la pandemia.

Sin embargo, muchas personas tienen algunas dudas sobre qué significa tener días feriados y días no laborables. En la siguiente nota te explicamos los detalles.

¿Qué diferencia existe entre un feriado y un día no laborable?

El feriado es un día festivo o especial por algún suceso y se establece mediante ley. En cambio, un día no laborable es otorgado por un Decreto Supremo.

Si durante el día feriado no se trabaja, la remuneración es la cantidad normal de un día hábil. Ahora, si trabajas recibes tu pago convencional más un día libre en compensación. También es posible obtener un pago extra y no tomarse otro día de recompensa.

Por otra parte, en un día no laborable el trabajador debe recuperar las horas. No hay un pago extra, ni tampoco la opción de pedir otro día en compensación en caso tenga que trabajar el día no laborable, decisión que depende del empleador.

Días no laborables en el sector público es obligatorio: las horas dejadas de laborar deben ser compensadas, en los días inmediatos posteriores o cuando lo disponga el titular de cada entidad.

Días no laborables en el sector privado es opcional: la compensación de las horas dejadas de laborar, será mediante acuerdo entre el empleador y los trabajadores; a falta de acuerdo, decidirá el empleador. La compensación puede hacerse con horas extras, trabajo en días sábados o con cargo al descanso vacacional.

Dato:

Conforme al Decreto Legislativo N.° 713, los feriados nacionales que se pagan sin haber laborado son: Año Nuevo, Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo, San Pedro y San Pablo, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, Todos los Santos, Inmaculada Concepción y Navidad.

¿Cuántos feriados le quedan al 2021 en Perú?

Este 2021 aún existen cinco feriados adicionales a las de Fiestas Patrias: Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Combate de Angamos (8 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).