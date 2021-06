Audios de Vladimiro Montesinos: cinco datos que debes saber

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 se llevó a cabo el pasado domingo 6 de junio, donde se enfrentaron Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Los resultados de la ONPE al 100% dieron como ganador a Castillo Terrones, sin embargo, por los recursos de apelación presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por ambas agrupaciones políticas, todavía no se proclama al ganador.

Pese a que los Jurados Especiales Electorales del país rechazaron todos los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular por carecer de sustento legal y por presentarlos fuera de la fecha establecida (9 de junio), aparentemente días después (10 de junio) se estaba concretando dar un golpe a la democracia planeado por Vladimiro Montesinos, según la denuncia realizada por Fernando Olivera, el último jueves 24 de junio.

Aquí te presentamos los datos que debes saber sobre la denuncia que realiza el excongresista, la cual involucra a Montesinos, Kenji Fujimori, Guillermo Sendón (abogado) y Pedro Rejas Tataje (comandante en retiro).

Fernando Olivera presentó los audios

El excandidato presidencial Fernando Olivera presentó una serie de audios donde supuestamente se escucha la voz de Vladimiro Montesinos y de su operador, según Olivera, Guillermo Sendón, quienes estarían actuando a favor de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con la finalidad de concretar un supuesto fraude electoral.

El excongresista, en conferencia de prensa, habla acerca de un ‘Plan B’ elaborado por Montesinos a fin de contactar a uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se presume sería Luis Arce, para tratar de buscar una solución ante un eventual triunfo del presidente electo Pedro Castillo.

Kenji Fujimori y el comandante Pedro Rejas Tataje

El excongresista afirmó, además, que en las grabaciones donde se escucharía al exasesor de Alberto Fujimori (1990-2000) conversar telefónicamente con Pedro Rejas Tataje, comandante del Ejército en retiro, también habría participado, según Olivera, Kenji Fujimori.

Como se sabe, Pedro Rejas llamó a Guillermo Sendón el pasado 10 de junio para que se contactara con Luis Arce, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones. La comunicación obedece a los resultados de la segunda vuelta, y se realizó en la fecha en que se había terminado el plazo para admitir pedidos de nulidad.

Guillermo Sendón confirma conversación

Luego de que Fernando Olivera presentara los audios de Vladimiro Montesinos donde se coordinan acciones para que se concrete un presunto fraude electoral en la segunda vuelta, Guillermo Sendón, uno de los protagonistas, confirmó que sí fue él quien aparece en la conversación con Pedro Rejas (general del Ejército en retiro), pero que solo “le siguió la corriente” para comprobar si había un fraude en las elecciones.

De esta manera, descarta haber tenido contacto con el fiscal Luis Arce Córdova, ahora exmiembro del JNE, pese a que Montesinos propuso que se contacte a Sendón para llegar a convencer a los miembros de dicho organismo.

Según dijo Guillermo Sendón: “Un día me llamó el señor Rejas, al que yo había conocido el año pasado cuando estaba inscribiendo mi partido político (…). Me dice ‘he hablado con el amigo en común (Montesinos)’. Lo escucho y era evidente que lo que querían era hacer un arreglo, porque en mi Facebook aparece alguna foto mía con el señor Luis Carlos Arce (…) En mi vida he tenido con Luis Arce una relación rara, tortuosa, de arreglos. Para mí era importante saber si había la intención de hacer un fraude, entonces le seguí la corriente, pero efectivamente nunca más me llamó”.

Fraude electoral para favorecer a Keiko Fujimori

El excandidato presidencial Fernando Olivera afirmó que existe un supuesto fraude electoral planeado por Vladimiro Montesinos, a fin de que la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se lleve la victoria de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Para demostrar la denuncia, expuso una serie de audios donde se encuentran involucrados supuestamente Kenji Fujimori, Pedro Rejas (comandante del Ejército en retiro), el abogado Luis Sendón y el gestor Montesinos.

Olivera pide nuevas elecciones

Tras la denuncia, Olivera también solicitó que se anulen las Elecciones Generales 2021 llevadas a cabo el pasado 6 de junio, con el propósito de que se realice otro proceso con un nuevo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con un nuevo jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

“Nosotros nos ratificamos en nuestro pedido de nuevas elecciones, de una investigación profunda para conocer qué es lo que ha pasado desde un inicio en este proceso electoral, en el proceso de inscripción. Pensamos que son cinco años los que están en juego en el Perú por delante y no debemos entregarlo a ningún candidato ni mucho menos a un presidente del sistema de la corrupción”, dijo el excongresista.

