No todos los días son buenos, pero siempre a mi lado estás. Me llenas de esperanza y alegría, además de reconfortarme con tu amor incondicional. ¡Feliz Día de la Madre, mamita! Que Dios te proteja siempre.

No hay amor más puro que el de una madre y a tu lado lo pude comprobar. Me regalaste los mejores años de tu vida y le pido a Dios que te bendiga por esa entrega incondicional. ¡Feliz Día de la Madre, querida mamita!

Dios te dio esas manos benditas para repartir amor a los demás y con ellas me diste los recuerdos más lindos que siempre he de atesorar. Eres la mejor madre del mundo. ¡Feliz día!

Gracias por todos tus cuidados, las noches en desvelo y las caricias que recibí. Dios me bendijo con una madre que, cual ángel, me acompañó cada paso y se propuso firmemente que sea dichoso. ¡Feliz Día de la Madre!

Te amo con cada espacio de mi alma y mi ser porque no solo me diste vida, también me regalaste felicidad. Hiciste que creciera sin miedos ni barreras y me enseñaste que en Dios siempre debo confiar. ¡Feliz día, mamá!