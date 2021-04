Faltan pocos días para las elecciones presidenciales 2021 y aún hay personas que desconocen si serán miembros de mesa o dónde les toca votar en los comicios del 11 de abril. Existe una forma muy sencilla de resolver estas dudas: tan solo necesitas tu DNI para hacer la consulta en la plataforma web habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

También puedes revisar aquí cuáles son las restricciones electorales que regirán en los días próximos a las elecciones, cuál es la forma correcta de sufragar y cómo presentar una justificación por no votar.

Esta vez, los miembros de mesa recibirán un incentivo de 120 soles por su contribución al desarrollo de los comicios. No cumplir con esta labor pese a ser designado acarrea una multa, salvo ciertas excepciones. A continuación, podrás encontrar los pasos para saber si ejercerás este rol, cuál es tu local de votación, y otros datos importantes sobre las Elecciones Generales 2021.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Sigue estos pasos para saber si fuiste seleccionado miembro de mesa en las próximas elecciones generales:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y da clic a

Presiona en la opción consulta local de votación

En la nueva ventana emergente, emplea tu número de DNI para saber si fuiste elegido miembro de mesa.

¿Qué debo hacer si soy miembro de mesa?

Si fuiste seleccionado miembro de mesa para las elecciones 2021, lo primero que debes hacer es capacitarte en el deber que cumplirás y en los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19.

Para ello, deberás entrar a la plataforma web de la ONPE para conocer las labores que deben cumplir cada uno de los tres miembros durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. El portal oficial incluye guías, manuales y el paso a paso para ejercer tu rol en las elecciones del 11 de abril.

¿Cómo verificar mi local de votación?

Si necesitas revisar dónde te toca votar este 11 de abril, sigue estas indicaciones:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción consulta local de votación y da clic allí

Ingresa tu número de DNI

Presiona en consultar

Podrás ver tu local de votación y tu mesa de sufragio.

Puedes averiguar tu local de votación en la plataforma de la ONPE. Foto: Deysi Portuguez/ URPI-GLR

¿Cuánto es la multa si no asisto como miembro de mesa?

La multa por no cumplir con el rol de miembro de mesa es de 220 soles. Esta misma sanción será aplicada para las personas que se nieguen a formar parte de la mesa electoral. Y si adicionalmente no asistes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar estas operaciones:

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Ser nombrado funcionario público.

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato.

Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

La ONPE recordó que las personas que atraviesen un contagio por COVID-19, ya sea hospitalizadas o en cuarentena, quedan exentas del pago de las multas.

¿Cuál es el horario del voto escalonado?

La ONPE recomienda horarios escalonados para que las personas asistan a los locales de votación de acuerdo con el último número de su DNI, con el propósito de evitar aglomeraciones y más contagios de la COVID-19. Se ha sugerido un espacio de tiempo exclusivo para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En la siguiente imagen, revisa los horarios del voto escalonado para acudir a sufragar.

Horarios para votar en Elecciones 2021. Foto: ONPE

¿Los miembros de mesa serán vacunados?

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó que los miembros de mesa no serán vacunados antes de las elecciones del 11 de abril. Según detalló, la vacunación no ha sido requisito para ejercer este cargo en ningún país.

“El suministro internacional de vacunas es bastante irregular. En la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir, no solo a los miembros de mesa, sino a la mayor parte de la población. Lamentablemente ellos no han sido y no van a ser vacunados antes de la fecha de elecciones”, señaló.

¿Los miembros de mesa recibirán capacitación?

Para la capacitación de los miembros de mesa, la ONPE habilitó una plataforma online llamada Onpeduca. Este es el link donde podrás conseguir toda la información: https://cvae.eleccionesgenerales2021.pe/.

¿Cuándo son las elecciones 2021?

Las Elecciones Generales 2021 en Perú se llevarán a cabo este domingo 11 de abril. Ese día, las personas deberán cumplir una serie de medidas y recomendaciones sanitarias para asistir a su lugar de votación y sufragar.

Protocolos sanitarios que deberán cumplir las personas para ejercer su voto. Foto: captura ONPE

¿Qué elegiremos en las Elecciones 2021?

Presidente

Vicepresidentes

Congresistas

Parlamentarios andinos

¿Quiénes están obligados a votar?

De acuerdo con la Ley n.° 30673, desde los 18 años es obligatorio votar. Esta norma también establece que aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo día de las elecciones deben asistir a sufragar.

En estas Elecciones Generales 2021, el portal de voto informado del JNE indica que es obligatorio sufragar hasta los 70 años. No obstante, según la Ley n.º 31038, las personas en grupos de riesgo por la COVID-19 quedan exentas del pago de la multa por no votar en los comicios electorales.

El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos, a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Foto: La República

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Durante las elecciones 2021, las mesas de votación tendrán un horario extendido como medida ante el avance de la COVID-19. Este domingo 11 de abril, las urnas atenderán al electorado entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m.