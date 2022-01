La marca “Astengo” en el cine peruano

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con la multifacética Tatiana Astengo sobre sus proyectos para este 2022.

¿Cómo trabaja Tatiana Astengo en el cine?

El proceso (de creación de personajes) es lo más lindo, es lo que más celebro y disfruto. Cuando se acaba el proceso y comienza el rodaje, ya no tanto. Es agarrar ese libro y darle para atrás, para adelante, subrayarlo con colores. Bueno, yo soy de detalles.

En mi trabajo como actriz investigo y tal vez eso lo heredé de haber intervenido una época corta en el periodismo. Entonces, investigo mucho sobre cómo sería el personaje, qué haría, qué no haría, cómo caminaría, cómo conversaría o reaccionaría.

Me hago muchísimas preguntas y eso hace que uno trabaje algo en particular y, por tanto, eso se nota en pantalla. Ya llegas con un personaje armadísimo. También está decidir en qué proyectos trabajas. A veces yo digo: ‘El personaje te elige a ti, no tú a el’.

¿Qué diferencias has encontrado entre trabajar en Perú y en España?

El tema económico es fundamental y, lamentablemente, lo sigue siendo porque hay quienes piensan que hay que ahorrar porque tienes un determinado presupuesto. Entonces sacrificas áreas fundamentales para un rodaje, haces la diferencia y se nota. Haces una película para un público poco exigente.

Luego te rodeas de gente poco profesional, con mucho entusiasmo, sí, tal vez, y con ganas de hacer la cosas bien, pero con poca experiencia y ahí también se notan las faltas, los vacíos.

¿Cómo ha sido el estreno de Las mejores familias?

Lamentablemente, estuve en Madrid en ese momento. No pude participar de las poquísimas reuniones que hubo para promocionar la película. Ha sido valiente el lanzamiento, porque creo que fue la primera película con la que se abrieron los cines. La gente aún está muy asustada, y entiendo su posición, de ir a los cines, un lugar cerrado, donde la gente a veces come. No ha sido la ideal, pero era el momento de lanzarla.

Personalmente, he obtenido un cariño y reconocimiento de personas a las que respeto y valoro muchísimo que por interno me han hecho saber sus comentarios sobre la película y mi trabajo. Estoy muy orgullosa de ese elenco que estaba clavado con sus personajes. Sé que pronto va a estar en una plataforma importante y ya en su momento se los diremos, tendrán la oportunidad de verla. La película ha tenido mucho éxito en Italia y Francia.

¿Qué planes tienes para este 2022? ¿Es verdad que serás guionista?

Esa es mi intención. Entiendo que cada uno tiene sus talentos. Tengo muchas ideas, temas que me interesan mucho más que antes. Claro, si no te llegan esos guiones, no te queda de otra que hacerlos y en eso estoy, por eso estuve estudiando guion. Este año no tengo nada de estreno en el cine por lo que hemos estado parados tanto tiempo. No hay mucho que estrenar, pero sí por rodar y pronto me voy a rodar.

Cuéntanos

No puedo hablar mucho. Más adelante ya les contaré, pero estoy contenta, entusiasmada con este nuevo personaje.