Paolo Guerrero llega a Netflix de la mano de Javier Fuentes-León

El clasismo, los privilegios, los prejuicios y la discriminación son los principales temas que toca Las mejores familias, filme de Javier Fuentes-León que nació hace más de dos décadas en Los Ángeles, pero que recién vio la luz este 4 de noviembre.

¿Cómo nace el guion de Las mejores familias?

Nace de una conversación que tengo con un amigo peruano mío. Viviendo desde fuera, desde Los Ángeles, comentábamos y nos reíamos un poco de la idiosincrasia del país. De ahí nace la idea de querer hablar de la sociedad, pero la historia ha cambiado mucho, los personajes han cambiado con el tiempo. Esta conversación sucedió hace 20 años y eso me pasa con mis guiones, no los escribo en una sentada. La idea la tenía antes de filmar Contracorriente.

Fue un proceso largo. La versión final la concreto cinco meses antes del rodaje y hago un cambio radical porque tenía una historia que no iba por ahí. Quedé contento con esta dirección, de los temas que hablo en la película.

Llama la atención que hay muchísimas mujeres como protagonistas en esta película

Fue adrede. En general, siento que si hay civilización en el mundo, es por las mujeres porque son las que crean raíces, las que cuidan, las que nutren, las que luchan, estoy hablando a lo largo de la historia. Los hombres meten la pata y las mujeres tienen que solucionar los problemas en esta historia. Tienen que tapar por el miedo al que dirán, revelar o confesar.

Para mí, la película habla del privilegio y en todas sus facetas no solo de tener dinero o vivir en una familia acomodada. El privilegio de ser hombre en una sociedad machista, el privilegio de ser heterosexual en una sociedad conservadora, el privilegio de tener un color de piel que te dé accesos. Cuando tienes las necesidades básicas solucionadas puedes soñar.

Nos puedes adelantar un poco sobre la serie de Paolo Guerrero para Netflix

Desgraciadamente, Netflix nos tiene como que muy atrapados con la confidencialidad de lo que podemos o no decir. No te puedo contar. Es ficción, no está Paolo Guerrero, pero es del caso de antidoping desde que sale positivo, basado en su lucha legal y el drama humano.

¿Cuáles son los futuros proyectos?

Bueno, terminar esta serie de Netflix que se llama Contigo, capitán. Estamos empezando el rodaje. De ahí quiero escribir mis siguientes dos películas. Una de ellas es un musical rock y el otro proyecto sería filmar en la selva del Perú y tiene que ver con una secta que se pierde en este lugar.