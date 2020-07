Un patriarca awajún al encuentro con sus ancestros

Por: Elizabeth Prado y Carlos Páucar

“El indígena existe por su territorio. El día que se lo quites, lo estarás destinando al suicidio colectivo porque se acabará como cultura, como pueblo, porque va a ser extranjero en su propia tierra. Acá están nuestros espíritus, nuestra cosmovisión, nuestra religiosidad. Los occidentales, los gobiernos piensan diferente a nosotros. Tenemos otra manera de ver, de concebir lo nuestro. Los bosques, los cerros, los ríos, el aire, las plantas son hermanos. No pueden morir porque son nuestros hermanos. Dependemos de ellos. Hay una interdependencia y los occidentales no lo entienden. Para ellos todo eso es mercado. Todo es explotar y ganar. No comprenden que nuestra religión, nuestra biblia está escrita en los bosques, en los cerros, en los ríos”.

Es lo que pensaba el líder de los pueblos amazónicos Santiago Manuin (63), quien falleció el 1 de julio, en Chiclayo. En las redes se dice que recibió atención muy tarde contra el Covid-19.

Tras conocerse su deceso, se multiplicaron los mensajes en honor a Manuin, quien viajó, con la luz de las estrellas, al encuentro de sus antepasados.

Mensajes bastante emotivos, dolorosos, contundentes. “Líder único. Líder inmenso. Luto en los corazones. Que tu viaje a la luz sea de paz, Santiago. Este país no te merecía”, dice Myriam Yataco. “Hoy hemos perdido todos... y vamos a seguir perdiendo si no reaccionamos”, reclama Guaraní Kaiowá. “Lágrima y dolor, la Amazonía te llora, Manuin”, lamenta el comunicador shipibo Ítalo García Murayari.

Esperan sus restos

El impacto se explica porque Manuin era el más reconocido guía espiritual de los awajún-wampis. En Condorcanqui, región Amazonas, lloran su partida y esperan sus restos.

Tras varios trámites, el Ministerio de Salud, a través de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, autorizó el traslado a su comunidad, donde recibirá ritual y entierro. El Minsa exige que los fallecidos por coronavirus sean inhumados dentro de las 24 horas en el área donde ocurrió el hecho. Se hizo una excepción en este caso.

El líder empezó a tener fiebre alta el 17 de junio cuando se encontraba en su vivienda de Santa María de Nieva, en Condorcanqui. Tres días después fue internado en el hospital de dicha localidad, donde le diagnosticaron neumonía compatible con Covid-19. Su estado de salud se complicó debido a que padecía de diabetes, por lo que fue derivado al hospital Héroes del Cenepa de Bagua capital.

Ahí se confirmó que era portador del coronavirus. Tras su deterioro, la madrugada del martes fue referido al hospital Luis Heysen, de Chiclayo.

Por la tarde, las autoridades de EsSalud informaron que su estado era crítico, debido a que tenía comprometido los pulmones y saturación de oxígeno por debajo del 80%. Unas horas después, Manuin falleció.

Sabio líder espiritual

Como la mayoría de los niños de la zona, Santiago fue educado por sacerdotes jesuitas en el colegio Valentín Salegui de Imacita. En ese internado le tocó tener como guía espiritual al padre Carlos Diarce, quien lo formó en la defensa de derechos humanos. Fue su inicio hasta convertirse en waimaku (sabio) o bikut (gran filósofo).

No se apartó de los saberes de sus ancestros. Conoció la experiencia de tener visión con el toé, la guayusa o el ayahuasca, no solo para conocer lo que vendría sino para saber cómo conducir a su pueblo.

Quienes fueron alumnos del colegio Salegui recuerdan que en 1996 Santiago llegó como dirigente del Consejo Aguarura-Wambisa. Les habló sobre la sabiduría de sus ancestros, de la propiedad territorial y de los derechos a la salud, a la educación.

El líder puso el pecho para defender a sus hermanos del ataque policial en La Curva del Diablo, en El Baguazo. Y ahora lo esperan los pueblos awajún. Quieren que siga el ritual para un visionario. Se abre una fosa en medio de la casa, acuestan ahí el cuerpo con mucho respeto. Luego colocan junto a él su lanza y lo cubren con tierra.

Así, Santiago estará presente siempre. Y cuidará de los suyos y la naturaleza.

Manuin, líder del humanismo amazónico. Por Franklin Cornejo. Univ. Ruiz de Montoya

La inolvidable imagen de Santiago Manuin entregándole los símbolos del pueblo awajún al papa Francisco en Puerto Maldonado representa la importancia que tuvo como líder indígena amazónico, constructor del diálogo y la interculturalidad.

Ser reconocido como líder awajún y de los pueblos indígenas de la selva, el 60% del territorio peruano, dice mucho de su lucha por una Amazonía con justicia y verdad. Pese a las batallas y peleas por defender su territorio ancestral, invocó un encuentro con el Estado, con uno intercultural, que se comunique con los pueblos indígenas amazónicos para que sean incluidos en los proyectos nacionales de desarrollo.

Su pacifismo crítico es un llamado a revalorar al Perú amazónico. Voz, espiritualidad y territorio conforman el sentido del vivir en el bosque. Defendió esos valores culturales, los llevó consigo en los foros, dentro y fuera de su comunidad, donde le tocó hablar sobre el “tajima pujut” (buen vivir), los bosques o el poder de las plantas. Fue el líder de un humanismo amazónico, en un país con una agenda pendiente con los pueblos indígenas.

Amazonas

Aumento. Santiago Manuin parte en medio del aumento de Covid-19 en la región Amazonas, virus que les arrancó a su hermano mayor.

Viaje. La hija del apu, Sekut Manuin, indicó que su padre será trasladado mañana por vía aérea, para lo que se realizan coordinaciones con el Ministerio de Defensa.