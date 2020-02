Alfredo Pita publicará novela El tambor de la tierra

Lima. EFE

Los meses finales del fujimorismo y el cambio del milenio, en el 2000, son el contexto en el que se desarrolla El tambor de la tierra, la tercera novela del escritor Alfredo Pita, que además presenta el regreso de Arturo Pereda, el protagonista de El cazador ausente.

“Es una novela de corte realista, como las anteriores. Es una historia que transcurre en la Lima del agitado año 2000, cuando Fujimori intentaba perennizarse como dictador”, declaró Pita.

El escritor y periodista, quien reside en París, reveló que en El tambor de la tierra Pereda “está viviendo en Lima y es contratado para resolver un caso de desaparición que lo lleva a recorrer parte de la sierra y de la Amazonía peruanas”.

Pereda es también protagoniza El cazador ausente, obra con la que Pita ganó en 1999 el Premio Internacional de Novela Las Dos Orillas, del Salón Iberoamericano del Libro de Gijón (España).

“Al comienzo, en la primera novela, Arturo Pereda era un juego. Con el tiempo me di cuenta de que era algo más serio. Sin ser yo para nada, es el alter ego que tal vez me hubiera gustado ser, el observador acucioso”, comentó el autor.

El escritor matizó que, simbólicamente, ahora presenta una novela “sobre el final de los tiempos”, ya que retrata “la crisis peruana en medio de la angustia milenarista que se vivía en esos días”.

“El planeta entero hablaba del ‘final de los tiempos’, mientras los peruanos nos esforzábamos por librarnos del dictadorzuelo”, acotó.

Pita comentó que “en Perú hasta sobrevivir es un acto político”, por lo que “a nadie extraña” que la literatura de su país “sea marcadamente realista”.

En ese escenario, esta novela “cuenta una historia limeña, serrana, amazónica y también cosmopolita”, de una manera “deliberada”, porque busca “hablar de la interacción destructiva que hoy se da en todo el mundo”.

“Nuestra selva está siendo demolida y los pueblos que la habitan morirán con ella. Los peruanos estamos sufriendo un esquema de destrucción impuesto por otros”, indicó.

Esta obra es parte de un ciclo narrativo que “consciente o inconscientemente” novela el “drama histórico” de su país, “que ya dura siglos, pero que ahora ha entrado en una crisis final”.

A pesar de vivir en Francia, Pita nunca ha perdido el vínculo con Perú, lo que le permite afirmar que su país “está repitiendo desde hace siglos el rol que le asignó el esquema colonial”, aunque “ahora los esclavos son reemplazados por máquinas y la devastación que provocan actividades como la minera se ha magnificado y está amenazando directamente la vida de toda la población”.

Pita reveló que ya tiene un acuerdo para que su nueva novela se publique en Europa, algo que hace algunos años le permitió liberarse “de la tiranía editorial que en Perú ejercen la falta de recursos y los círculos cerrados”.

“Perú es el país difícil y lleno de contradicciones, pero es el que me forjó, el que me hizo lo que soy. Por supuesto que me gustaría que esta nueva novela se publique también en Perú. Como bien se puede entender, escribo fundamentalmente para los peruanos, para mantener vivo mi diálogo con mis compatriotas”, sostuvo.

Ahora, el escritor ya está trabajando en una novela breve, un ‘thriller’ latinoamericano que transcurre en el Barrio Chino de París.