Jorge Luis Cruz: “Lo mejor que ha exportado el Perú son poetas

En el país de César Vallejo, Blanca Varela y Jorge Eduardo Eielson, solo por mencionar a algunos, Jorge Luis Cruz vio la necesidad de compartir la poesía peruana contemporánea. Así, nació el libro ‘Somos lo que somos’, financiado por él mismo para ser obsequiado. Además, se publican por primera vez los escritos de Samantha Berger, poeta fallecida.

¿Qué te llevó a hacer un libro de poesía del Siglo XXI?

Es un homenaje a Samantha Berger, una autora que se quitó la vida hace 10 años. Era una chica que todos sabían que era diferente, tenía muchas lecturas, trabajos notables y se conocía que escribía poesía. Un día iba a leer sus poemas en un taller que tenía 10 personas, pero al final tuvo como 25 o 30 porque muchos la quisieron escuchar. Samantha no quiso leerlos y le dijo al profesor que los lea. Guardé estos 5 poemas por años.

¿Cuándo se suicidó?

Ella nace en el 1982 y se suicida en el 2007. Yo la conocí en el 2001. Nunca publicó sus poemas y yo tenía un proyecto de hacerlo, pero claro, cinco eran muy pocos, entonces pensé en juntarlos con mis poemas y los de gente que conozco.

¿Por qué regalar los libros y no venderlos?

Soy un pésimo hombre de negocios, en ese momento sentí que era una forma de pagarle a la poesía peruana por todo lo que había hecho por mí. Creo que lo mejor que ha exportado el Perú son poetas.

¿Cuándo te enamoras de la poesía?

Tenía 11 años y la hermana de Javier Heraud era mi vecina y le regaló a mi familia un libro sobre él que contenía algunos de sus poemas. Luego, empecé a leer César Vallejo. Ambos me llamaron mucho la atención.

¿Y empezaste a escribir?

Sí. Iba presentando mis poemas en el colegio y con el tiempo le perdí la vergüenza. Quería destacar y encontré en la poesía cómo hacerlo. De todos los caminos que tenía de adolescente, la poesía era el que menos miedo me daba.

Hasta que publicaste.

Sí, cuando tenía 28 años publiqué un poemario y fue una experiencia decepcionante. Me ilusioné y pensé que tendría un editor que me iba a acompañar en todo el proceso, pero no fue así. Me hizo sentir que mi poesía no era tan buena porque no se dio el trabajo ni siquiera de presentarlo. Entonces, decidí no volver a publicar nunca más en una editorial.

¿Cómo hiciste para no estancarte y sacar este nuevo libro?

Me gusta que mi poesía sea bastante limpia y la trabajo para que quede como yo quiero. Eso hizo que, pese a la decepción, no deje que eso malogre mi experiencia con la poesía.