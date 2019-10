Mitología del mundo andino

La narrativa de Óscar Colchado, entre los autores de las últimas décadas, es la que más se emparenta con la obra de José María Arguedas. Y en muchos sentidos, no solo por la visión del mundo andino –en su ebullición hacia la modernidad–, sino también por la emoción poética de su escritura. Basta leer libros como Cordillera Negra, El cerco de Lima o Rosa cuchillo, esa tremenda novela que recrea los años de violencia que vivió nuestro país. Pero no es todo, Colchado, sin perder la sensibilidad que hemos referido, también recrea el mundo andino en historias para niños. Uno de sus personajes es Cholito de los Andes, un niño andino que vive una serie de aventuras.

Y para seguir el símil, Óscar Colchado, como era Arguedas, es un interesado en los mitos y leyendas de los Andes, en la tradición oral, en las historias de los pueblos y sus gentes, las mismas que ha sabido dosificar en sus obras de ficción. En este campo, ha publicado Seres maravillosos (Ed. SM), un libro en el que reúne una serie de historias sobre seres mitológicos y deidades del universo andino.

En realidad, una galería de personajes turbadores, demonios o almas en penas que, según las leyendas, suelen aparecerse en diversas circunstancias, como el muki, en una mina o los pishtacos, a los caminantes. O la Wayra Warmi, una sirena que habita las lagunas andinas.

El libro, ilustrado con los bellos dibujos de Christian Vargas, está dirigido a los niños, de allí que tiene un prólogo en donde el autor se dirige a los pequeños en primera persona, como quien dialoga con ellos: “Cuando era niño y no quería tomar la sopa o hacer algo que no me gustaba, papá, mamá o mi hermana mayor me amenazaban con llamar al cuco”, les dice.

Antes de cada historia –de las veintiún que incluye el libro–, Colchado ofrece una breve explicación sobre el personaje o deidad que trata. No solo describe su origen, sino también, de manera sutil y amena, los retrata como quien motiva su lectura. Quizás para afianzar su “verosimilitud”, al terminar de explicar el personaje, suele decir “así será”, “así dicen”, “así me han contado”, con lo que también subraya el carácter oral de los relatos.

Estos seres que pertenecen a la mitología andina, Óscar Colchado frente a los niños los llama “seres maravillosos”. Como lo explica, “en los relatos populares no se los presenta como seres ficticios, sino reales y tangibles”. Y arguye “dicen, a muchos se les han aparecido”.

Y si bien los estudiosos afirman que estos seres han sido creados para modelar conductas, asustar o como advertencia a quien trasgrede una regla moral o de costumbre, Colchado rescata en ellos el poder ficcional, la capacidad imaginativa, el valor literario de los mismos.

“Cierto o no, estos relatos con esos seres maravillosos se siguen contando hasta hoy”, les dice convencido a los niños.

La galería de personajes míticos o de leyenda es amplia. Están desde los más conocidos, tales como el ekeko, muki, supay, runa mula, Achiké, jarjacha, hasta otros menos difundidos como el carashato, gato tinyero, la cuda, pichana, entre otros.

Algunos de estos personajes tienen origen prehispánico, pero recreados sobre todo por la religión cristiana. Es el caso del ekeko que, originalmente, era un indígena y tras la conquista se convirtió en blanco. O el supay, que en quechua significaba “oscuro, desconocido” y los jesuitas le dieron el significado de “diablo”.

Sin duda, con este libro, los niños caerán en la tentación del miedo.