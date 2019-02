Adi Boutrous: “Creo que la naturaleza humana es estar juntos y aprender a convivir en el mismo espacio” [VIDEO]

Adi Boutrous llega a nuestro país a nuestro país con su obra ‘It’s always here’, una pieza que explora las identidades nacionales y de género. Amante de la danza y los vinilos, pero sobre todo, el de buscar la equidad social y concientizar políticamente por medio del arte.

Boutrous se presentará el 23 y 24 de febrero, en la ‘Alianza Francesa’ en el ‘IV Festival Internacional de Teatro Temporada Alta’.

Cuéntanos un poco sobre tu obra ‘It’s always here’

Se creó en un festival en Tel Aviv en el 2016. Mi punto de quiebre para concebir la danza y el proceso creativo en general. Básicamente busco una narrativa y a partir de ella implementar el proceso coreográfico, pero siempre siguiendo como eje una historia que hable de un algún tema relevante social o humanitario.

En ‘It’s always here’ cambié un poco ese proceso. Primero fue la investigación física. Yo vivo en un país donde la población árabe representa el 21% del total, pero solo hay dos coreógrafos de mi comunidad.

Tengo la necesidad de expresar mi punto de vista de ser un árabe dentro de israel.

¿Te sientes un extranjero en tu propio país?

No. En la obra hay mucho contacto físico, así como hay escenas fuertes, también hay mucha armonía que simboliza a mi patria, donde está la gente que quiero, mi vida y mis amigos.

¿La obra sólo habla de política?

Hay gente que puede venir y ver la obra como un espectáculo simple.Depende de la perspectiva de la persona que venga. Por otro lado, por el tema de la política es distinto para cada persona, lo pueden entender de distinta manera, yo lo veo desde observar cómo algo puede afectar el cuerpo mismo. Nuestro organismo puede somatizar todo ese contexto político en el que vives, y eso es lo que parte el proceso de la obra.

¿De qué manera hablas de género en tu obra?

El rol de la masculinidad a nivel mundial es algo más relacionado con la fuerza, agresividad y violento. Nos venden una ficción de lo masculino. Por ejemplo, en el porno se muestra el sexo de manera violenta, y eso no es así en el mundo real. En ‘It’s always here’ aclaro que el hombre es un ser violento o fuerte, pero también tiene un lado suave y frágil.

¿Un lado femenino?

No es un tema de ser femenino o masculino, sino que tanto el hombre como la mujer tenemos los dos lados dentro de nosotros, pero lo escondemos por la sociedad y como se han construido estos roles.

Entonces, ¿la obra trata sobre la aceptación de la persona sobre la sociedad?

Creo que de una manera podemos verlo así. Es acercarse a someterse y rendirse al estereotipo. En esta pieza realmente siento que expongo mi propio yo, siento que me conecto con mi lado masculino y femenino

¿Por qué es necesario hablar de la conexión entre las personas?

Creo que la naturaleza humana es estar juntos. Lo más interesante en la danza es la manera como los cuerpos se tocan, es como cuando los humanos se conocen. En mi grupo practicamos yoga que te permite limpiar tu identidad y mostrarte de donde viene tu cuerpo.

Esto es lo que me interesa porque estamos en un lugar donde debemos aprender a compartir espacio, compartir con el otro, y el otro no solo puede ser árabe, puede ser blanco, negro, asiático y latinoamericano.

¿Qué opinas sobre la danza contemporánea, sobre todo la latinoamericana?

En general la danza para nosotros, es lo que es, no nos presentamos muy seguido en Latinoamérica, es más en Europa, Australia, Canadá. Aparte de ser bailarín, soy coleccionista y dj, me gusta la cumbia de los 60-70’s, he escuchado agradables músicos en Colombia, México, Montevideo y aquí en Perú.

He ido a distintos lugares y me gustaría conocer más de este continente no exactamente siendo bailarín, pero sí conociendo la música y conocer la cultura.

¿Has pensado hacer una performance con música latina?

Sí, tengo una idea, creo que es importante decir que en Israel, no es tan fácil distinguir si eres latinoamericano. Para un bailarín el mercado que conoces es Europa, Australia y no mucho a otros lugares, así que, tengo una idea, no esta concretada aún.

En nuestra nueva pieza ‘Submission’, que estará en el teatro de la Ville (Théâtre de la Ville) en París, la obra completa son dúos, ‘It’s always here’ es la primera y la segunda parte es un dueto de mujeres que habla más sobre género, y alrededor de ello hay alguna música inspirada, por ejemplo, en la samba portuguesa de los 80s, para la nueva pieza tengo algunas ideas, pero no quiero forzarlas.

Después de la obra, ¿cuáles son tus futuros planes?

Ahora comenzaré a trabajar en una nueva pieza.

¿Harás un tour por Latinoamérica o solo Europa?

En Latinoamérica espero algún día, quizás obtengo algún contacto después del festival, pero si no vengo a bailar, vendré de todas maneras para comprar discos.