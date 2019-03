El escritor español Fernando Trujillo ha escrito una saga que explora el mundo supraterrenal, desterrando los viejos mitos de la cultura popular, con personajes de leyenda que nos transportan, como los viejos clásicos, al mundo de la fantasía old school.

La ‘Biblia de los Caídos’ nace cuando, en el actual contexto, se ha perdido cierta atracción por el tema sobrenatural, como confiesa el autor. Los prejuicios; sin embargo, han sido superados por el respaldo que ha venido recibiendo la obra, cuya reproducción se perfila para seguir ocupando las vitrinas literarias por más tiempo.

Cómo ha sido trabajar la Biblia de los Caídos sobre la base de un recurso trillado hablando de lo sobrenatural y todo lo que implica

Es un recurso trillado y es el mejor recurso para mí porque me obsesiona desde hace mucho, desde que tengo memoria. Las historias sobre la muerte y el más allá, y que hablan después de la muerte, me han llamado siempre la atención. Me resulta como natural hacer fantasía sobre esos temas, no me cuesta ningún esfuerzo, me sale solo, se puede decir.

¿La temática sobrenatural, la fantasía, es una obsesión personal que tienes?

Sí, pero mi obsesión es de tipo que me gusta. No tengo ninguna experiencia extraña o alguna muerte traumática en la familia, no sé por qué desde que era pequeño esos temas me han gustado mucho.

¿A qué edad te diste cuenta que sentías atracción por esos temas?

Yo creo que 10, 12 (años) tal vez. (Esto fue a raíz desde que comencé) a ver películas, leer cómics, he leído libros de todo tipo, pero siempre por los que he sentido más atracción son los que tienen que ver con esos temas, con la fantasía, sobrenaturales y temas religiosos. Me gusta muchísimo la religión.

Las historias sobrenaturales recaen en clichés cuando se intentan construir escenas o personajes originales, ¿ello ha sido un problema para tus obras?

Hay clichés, claro que los hay. Yo no estoy tan en contra de los clichés, hay ciertos clichés que creo que vienen bien si se utilizan con cierta astucia, con cierta inteligencia. Por ejemplo, no sé, tú coges una serie y ves que siempre hay un personaje que es muy tonto, un personaje masculino que está obsesionado con las mujeres... yo a ese personaje lo he visto cien veces, lo he visto en Friends, en The Big Bang Theory, y no me molesta mientras lo hagan bien. Si cumple el objetivo a mí no me desagrada. (...) Yo recurro a varios personajes, a una cantidad que son muchos, quizás alguno es cliché, no pueden ser todos cien por ciento originales, no puede ser eso posible. Yo creo que con que haya uno o dos orignales es suficiente. Y también los clichés sirven para explicar una situación, un contexto, un personaje que no es muy importante, a lo mejor un secundario, con dar una a dos pinceladas ya está situado el lector.

Para navegar en la Biblia de los Caídos presumo que has tenido que deshacerte de los conocimiento de la cultura popular y comenzaste a ingresar más en las leyendas.

Eso me ha gustado mucho, porque, bueno, parte de una sensación que tengo con mucha frecuencia al leer un libro o veo una película, y siempre le encuentro un ‘pero’. Digo, no sé, la parte del medio es muy pesada o este personaje me hubiera gustado más siniestro, más listo, más estúpido... encuentro detalles, matices que habría cambiado. A base de hacer ese ejercicio muchas veces, pues, llego a hacer toda la historia como yo creo que debería de ser. Y en el caso de las mitologías, me gusta mucho recoger pues estas historias de vampiros,

demonios, ángeles y moldearlos a mi imagen, a como a mí me parecen que son más interesantes.

¿Has profundizado académicamente sobre estos personajes?

He profundizado un poco en la biblia, la cual he leído unos ensayos, pero la verdad es que me gusta, entonces no me cuesta lo demás. Me he leído las obras típicas como Drácula y he visto películas y demás, pero no he ido a una biblioteca leyendo absolutamente todo que haya sobre esto, recogo esos temas y los investigo sin darme cuenta.

¿Eres un autor que acepta las verdades espirituales, digamos, crees en los ángeles y demonios?

No, yo soy ateo. Mis libros están fuera de toda duda. Pero lo que yo creo en la vida real y lo que escribo no tiene nada que ver. Yo no escribo para predicar ninguna enseñanza, no estoy capacitado para ello, hay gente mucho más preparada para enseñar a los demás. Yo trato de entretener, entonces en cuanto a las religiones, yo soy ateo, pero me gusta. Yo más bien creo que soy una especie de religioso frustrado, como que yo quiero creer pero todavía no encuentro algo que voy buscando, una respuesta.

¿Ser ateo te ha ayudado a escribir esta saga o crees que habría sido diferente si hubieras tenido una religión?

Yo creo que no. Las decisiones que tomo para contar una historia, hablar de un personaje.. soy consciente de que todo es ficción, yo me lo estoy inventando y trato de que sucedan las cosas que a otras personas les van a perecer interesante. (...) Si fuese católico, sin duda tendría más conocimiento pero a lo mejor eso me limitaba, a lo mejor me sentía como más obligado a predicar esa religión en concreto y a ceñirme más en sus dogmas y no salirme de ellos.

¿Qué tipo de influencia ha recibido tu obra en el nivel literario o del séptimo arte?

No soy consciente de que eso ocurra. No soy consciente de que haya un libro, un autor o un suceso que me influencie directamente, pero al mismo tiempo soy consciente de que me influencia todo, yo leo todo tipo de historias, veo películas, lo que me gusta generalmente lo absorbo y lo que no me gusta tomo nota para no hacerlo.

La Biblia de los Caídos es un libro, que por el título, se vende solo. ¿Los personajes que intervienen han sido pensados con ese objetivo, de vender la saga?

Sí, claro, el título es marketing puro, hay una razón relacionada con la historia, pero, sí, claro, yo trato de llamar la atención. Hay millones de libros, hay que intentar sobresalir, vender los libros no tiene nada que ver con escribirlos y los personajes pues lo mismo. Cuando yo construyo un personaje tengo la sensación de que a otro le va a resultar atractivo, van a saber qué le va a pasar o qué le ha pasado. Siempre pienso en los demás, escribo para los demás, escribo con la esperanza de que otros me lean, no escribo para mí.

¿Te identificas con algún personaje de tu obra?

No, yo tengo una vida muy sencilla, muy aburrida, si escribo un personaje basado en mí sería un fracaso de ventas, ni yo lo leería. A ellos (los personajes) les pasan cosas mucho más interesantes de las que me ocurren a mí.

¿Crees que la oportunidad para los escritores de literatura sobrenatural ha sido desplazada por los programas audiovisuales sobre el mismo tema?

En realidad creo que no. Oigo muchos argumentos en ese sentido, pero yo la verdad siento que es una excusa. Yo leo todos los días y voy al cine, veo programas en la televisión, veo series, o sea, si a los libros con temática sobrenatural no les va bien creo que en vez de quejarse y ver a otros lugares deberían mirarse a sí mismos y decir por qué no escribimos historias que le gusten más a la gente.

La literatura fantástica en España no es muy valorada, según comentaste en una entrevista. ¿Este panorama cambia en otros países donde ha llegado tu libro?

No lo sé, desconozco en todos lo países, he estado en México, en Colombia, en Perú y la percepción general que tienen es la fantasía. Sé que en España es así, a partir de cierta edad está como un poco mal visto, como si solo fuese para niños. (...) En España sucede, se leen solo los clásicos, no hay cultura de la fantasía en mi opinión, yo miro con envidia lo que ocurre en inglés, en el mercado anglosajón sí que la fantasía es un género más, no está tan restringida solo a los jóvenes.

La gente, o la mayoría, busca libros que exploren más la realidad desde un punto de vista social, ¿eso es un problema?

En España seguro. Lo has pintado bastante bien. La generalización muy grande es así, y es muy raro ver que un libro de fantasía ocupe espacios en grandes medios y las pocas veces que ocurre eso siempre suelen meter una coletilla que ‘a través de esta fantasía se entiende nuestra sociedad’, que a mí me parece genial si eso es lo que quiere su autor. No se pueden leer todos los días obras maestras, no todo el mundo lee todos los días análisis de la sociedad para ver cómo mejorar le mundo... pero no entiendo por qué no hay espacio para más. En el cine no pasa. En el cine sale Marvel y va todo el mundo a verlo y nadie se pregunta ‘¿tú estás encontrando una correlación entre los vengadores y los héroes de izquierda o de derecha?’ No, estas viendo un montón de efectos, historias y te la estás pasando bien, punto.

Las plataformas digitales son una buena alternativa para los autores, a ti te ha ayudado mucho, pero no todos se arriesgan. Sobre esto, ¿prefieres la autopublicación o publicación bajo algún sello editorial?

El estado que para mí es mejor, y no es fácil de alcanzar, es publicar con una editorial tradicional, ceder los derechos del impreso, pero conservar uno mismo los derechos digitales, todavía no he encontrado una editorial que me parece que gestione bien los derechos digitales, y es normal. (...) La ventaja de los derechos digitales es que yo puedo trabajar con ellos a diario. (...) La fórmula que a un autor desconocido le va a permitir llegar a más gente es que gestione él sus propios derechos digitales y que le ceda los derechos en forma de impreso a una editorial.

¿Hay alguna forma de disfrutar mejor la Biblia de los Caídos si se lee con algún orden?

Si lees el último puedes comprenderlo. Este está destinado a hablar de los magos, personajes de cero, se pueden entender todo sin haber leído el tomo cero. Las bases de este universos que me he inventado las doy en el primer libro y en los siguientes. Algo te podría despistar. Por ejemplo, si tú nunca vas a leer los primeros libros te puedes leer este y ya está, pero aquí se van a mencionar sucesos del pasado y te vas a hacer un spoiler si vuelves a repasar lo que antes debiste haber encontrado.

¿Proyectos en marcha?

De momento voy a seguir con este libro. Tengo varios en marcha, pero como el tiempo es complicado, de momento mi proyecto es continuar con esta saga. Voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá, en abril. Como aquí es en junio no me han dicho que ni sí ni no.