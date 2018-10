Alfredo Alcalde: “Pintar es ponerse en la piel del otro”

Pintar un lienzo para Alfredo Alcalde es ponerse en la piel del otro. Por eso, la muestra que hoy inaugura en la galería de la U. San Agustín de Arequipa lleva el título “Otredad”. Para el artista, se trata de ponerse en el lugar de quien vive los tiempos modernos.



“Casi siempre en el artista prima su visión personal en las propuestas y termina desembocando en un rito cultural estéril. Aveces piensa que hay objetividad y noble aporte al plasmar un tema, como el miseralismo, que es una visión conservadora. No, pintar una mirada melancólica o las arrugas bien pintadas de una anciana pueden representar su visión humana, pero también sentimentalista, de una sociedad que tiene que mostrar carácter, coraje y acción para vivir con dignidad”, afirma Alcalde.



En la serie de 40 óleos, el pintor deja entrever su mirada crítica y sentenciosa de los últimos acontecimientos en nuestro país y la región.



“Mi posición, que no es de apolítico, es de ser crítico, con aquellos que han perdido el norte para enaltecer su compromiso como seres pensantes y cultivadores de valores para participar de un país en obligado desarrollo. Critico a los jueces corruptos, enajenados, que estamos viendo día a día, la violación de derechos humanos, el feminicidio, la espiritualidad postergada, lo que hiere y atrasa a nuestro país”, enfatiza.



Cuando dice que no es un apolítico, ¿no le está poniendo al arte un objetivo moral?



Toda expresión artística o cultural, cual fuere, responde a una continuidad de pensamiento convertido en acción. Estoy convencido de que no hay neutralidad en ningún caso. Tenemos un discurso en la piel y la mente que hace que cada acto sea veraz y direccionado. Mejor si es para el desarrollo de las sociedades. La historia no la hace el hombre sino los hombres.

¿Hay un dilema entre pintarse a sí mismo a pintar sus alrededores?



El dilema se apropia cuando el esteta desea comandar tus capacidades y tener la altura para vagar perfumado en un mundo donde la realidad demanda tener una postura humanista. Si bien cada obra es un retrato de tu alma, justamente el reto es materializar tu compromiso poniéndote un poco en el mirador del otro, para que se establezca una auténtica y válida comunicación.



¿Cómo explica la figura humana en su arte?



Estoy convencido que tener siempre presente al ser humano en mis composiciones no se perderá el sentido de verdadera expresividad y poesía que debe haber en una obra de arte. Sigo siendo un romántico en la pintura porque estoy seguro de que el hombre y su devenir me seguirá haciendo soñar.