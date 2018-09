César Hildebrandt firmará ejemplares de "Cambio de palabras" en librería

Debido a la gran acogida y a pedido del público, la editorial Penguin Random House anunció la tercera impresión de ¨Cambio de palabras¨ del César Hildebrandt y lo celebra con una multitudinaria firma de libros.

César Hildebrandt es uno de los periodistas más respetados e influyentes de nuestro país, quien este año con la reedición de su libro se convirtió en el autor más vendido de la 23 Feria Internacional del Libro 2018, que se llevó a cabo en el mes de julio y con el que alcanzó la venta récord de más de 5,500 ejemplares.

¨Cambio de palabras¨ reúne 25 de las mejores entrevistas de César Hildebrandt, publicadas entre los años 1971 y 1992 en el semanario Caretas. El libro reúne conversaciones con políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre o Fernando Belaunde Terry, o escritores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Juan Gonzalo Rose. Estas entrevistas son consideradas verdaderas clases de buen periodismo, que han convertido a este libro en un verdadero clásico.

"Releyendo algunas de las entrevistas de esta edición compruebo, además, que la política peruana se quedó sin repuestos. Alberto Sánchez lo sucedió don Nadie, a Towsend le tomó la posta el silencio, a Pedro Beltrán lo heredó la Confiep, de Barrantes solo quedaron viudas. "Cambio de palabras" no podría haberse hecho ahora por falta de elenco. Cuando escucho a muchos de los congresistas balbucear desde sus escaños una jerga brotada en sucesivas lobotomías, me digo que tuve, como muchos, la suerte de asistir a un país mejor educado. Suerte relativa, por supuesto, porque junto con ella viene algo parecido a la melancolía. Si alguien me preguntara si hubo un par de entrevistas que me gustaría volver a hacer, diría, previsiblemente quizá, que esas son las de Borges y Juan Gonzalo Rose. Uno instalado en la erudición y el otro en el desasosiego, ambos me demostraron que tal vez elegí mal cuando opté por la entrevista política. Hoy no haría eso. Los políticos ya no son primos de la cultura ni lectores con los que tratar una agenda que esté más allá de lo contingente".

El evento se llevará a cabo este viernes 14 de setiembre a las 7:00 p.m. en la Librería Sur (Av. Pardo y Aliaga 683 – San Isidro).