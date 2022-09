El primer concierto de K-pop en Perú después de la pandemia está en manos de Kim Hyun Joong. El cantante coreano de trayectoria en SS501 regresa a Lima este 4 de octubre. A través de un mensaje en video, el artista que protagonizó el kdrama “Boys over flowers” saludó a sus seguidoras en nuestro país.

“Hola, fans de Perú. Soy Kim Hyun Joong”, expresa el artista de 36 años que trae su gira “The end of a dream” a Latinoamérica.

Kim compartió los recuerdos que tiene de los shows que realizó en Lima años atrás. “Todavía puedo oír los claros aplausos y el entusiasmo de nuestros fans peruanos. Les vamos a dar una gran presentación, ya que han pasado dos años y medio desde que nos vimos”, expresó el cantante.

Si bien debutó como líder del grupo de k-pop SS501 y saltó a la fama internacional como el melancólico Ji Hoo de “Boys over flowers”, Kim Hyun Joong ahora está completamente enfocado en su carrera como solista.

Para la gira “The end of a dream”, se espera oír los temas de sus álbumes más recientes “My Sun” y “A bell of a blessing”, aunque también podría incluir sorpresas en el setlist. En Japón, Kim Hyun Joong interpretó una versión renovada de “Love like this”, tema que se recuerda como el último comeback de SS501.

Fechas de la gira de Kim Hyun Joong por América Latina. Foto: Instagram/@henecia.official

¿Todavía hay entradas para el concierto de Kim Hyun Joong?

Si todavía no tienes un ticket en mano para ver al actor de “Playful Kiss”, puedes comprarlo por la página oficial de Passline. Según el sitio web de la ticketera, las secciones VIP y general todavía tienen aforo disponible.