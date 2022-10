BTS y los Grammy 2023: ¿qué canciones de Bangtan podrían ser nominadas?

Varias canciones de BTS podrían figurar entre los nominados a los Grammy 2023. Según fuentes de la industria musical de los Estados Unidos, al menos cuatro temas del grupo del k-pop habrían sido enviados para que sean revisadas por la Academia de la Grabación como candidatas.

En los Grammy 2022, los famosos coreanos fueron las estrellas definitivas. Aunque no ganaron la única nominación que tenían, en redes sociales se apoderaron de las tendencias, robaron los flashes de las cámaras y su performance de “Butter” fue considerada una de las más grandes en toda la historia de la ceremonia.

Con la lista completa de nominados a los 65th Grammy Awards a solo días de ser anunciada, canciones con las que BTS se postularía y las categorías a las que aspiraría el conjunto fueron reveladas por un insider.

Según el funcionario, la boyband de Hybe apuntaría a competir en grabación del año y canción del año. Entre los temas que supuestamente se presentaron figuran:

“Yet to come”, pista principal de su álbum de antología “Proof”

“My universe”, su colaboración con Coldplay

“Left and right”, colaboración de Jungkook con Charlie Puth

“Bad decisions”, colaboración de Jin, V, Jungkook y Jimin con Benny Blanco junto a Snoop Dogg.

No se especificó a qué categorías fueron postuladas cada una de estas canciones.

Asimismo, el insider no mencionó si todas las candidatas llegaron a esta fase preliminar de los Grammy por iniciativa del lado oficial de BTS, que es BIGHIT y su agencia matriz Hybe. No obstante, se difunde que solo “Yet to come” fue recomendada por la agencia de los ídolos k-pop. Las otras tres pistas, supuestamente, las enviaron los respectivos sellos de Coldplay, Charlie Puth y Benny Blanco.

BTS se presentó en los Grammy 2022 en el mes de abril. Foto: AFP

¿Qué pasa con “Equal sign” de J-Hope?

Aunque no fue mencionada por la fuente, previamente se confirmó que “= (Equal sign)” de J-Hope fue remitida para consideración de los Grammy 2023 y fue aceptada. El tema de “Jack in the box”, álbum con el que el rapero de BTS debutó como solista este año, apunta a ser nominada en la categoría de canción para el cambio social.