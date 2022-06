BTS: “Still with you” de Jungkook celebra su segundo aniversario de lanzamiento

Jungkoo lanzó “Still with you” como parte de la celebración del séptimo aniversario de BTS. El single ya cuenta con más de 90 millones de reproducciones en SoundCloud.

Jungkook de BTS: "Still with you" fue escrito por Jungkook y coproducido por Pdogg. Foto: Composición LR / Instagram / FESTA 2020

