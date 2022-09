BLACKPINK: Rosé se luce en vestido de diseñador mexicano en teaser de “Born pink”

Rosé lució el vestido de un diseñador mexicano en nuevo póster de “Born pink”. A un día del lanzamiento del álbum de BLACKPINK, el más reciente teaser grupal emocionó a fans de Latinoamérica debido a la incorporación de la pieza creada por el artista Jonathan Morales.

El creativo en cuestión celebró en redes sociales luego de que por fin el mundo pudo admirar a la superestrella del k-pop vistiendo la prenda de su marca NO NAME.

BLACKPINK en póster grupal de "BOrn pink". Foto: YG

Anteriormente, Morales había dado un adelanto a los fans, pero nada fue oficial hasta el 14 de septiembre, fecha en que la ídolo se dejó ver en el vestido rosado de numerosos cinturones, el cual anteriormente también engalanó a la legendaria Gwen Stefani.

“Por este día viví. No tengo palabras. Lo sabía y desde tiempo atrás. Como BLINK era difícil no poder decir mucho, pero la espera valió la pena. Rosé está vistiendo NO NAME”, escribió en Instagram. En su post, el diseñador agradeció al equipo de su marca.

Rosé en teaser de "Born pink". Foto: YG

Vestido del diseñador Jonathan Morales para su marca NO NAME. Foto: NM

BLACKPINK y el diseñador mexicano Jonathan Morales

Curiosamente, no es la primera vez que alguna integrante de BLACKPINK usa prendas de Jonathan Morales. Antes de Rosé, Lisa mostró al mundo varias piezas del creador mexicano. Una de estas, la famosa chaqueta vintage del MV “Lalisa”, incluyó entre sus elementos al calendario azteca y a la Virgen de Guadalupe.

La relación entre diseñador y las idols del k-pop no se detiene ahí. Según compartió el artista, la famosa tailandesa y maknae del grupo ha inspirado muchos de sus actuales diseños.

Rosé y vestido mexicano para Yves Saint Laurent

La vocalista principal también se engalanó antes en una prenda de origen mexicano. Lanzada por Eddie Corps para su colección primavera-verano 2021, este vestido fue llevado por Rosé en una publicidad de Yves Saint Laurent, casa de moda francesa que representa como embajadora global.

Rosé de BLACKPINK en comercial de Yves Saint Laurent. Foto: YSL