“Born pink” será el segundo álbum de estudio de BLACKPINK. Tras semanas de los reportes en Corea del Sur, el grupo k-pop confirmó el formato de su tan esperada producción y la fecha de lanzamiento oficial el 10 de agosto (KST).

Novedades de “Born pink” llegaron tan solo horas después del sexto aniversario de la girlband y del anuncio sobre las primeras ciudades incluidas en el tour mundial homónimo. Conoce aquí estas últimas actualizaciones.

El primer álbum de BLACKPINK

Las íconos femeninas del pop coreano publicaron en octubre del 2020 “The album”. Conformado por 8 canciones, incluyendo los sencillos de prelanzamiento “How you like that” y “Ice cream” (con Selena Gomez”, este fue el primer álbum de estudio del cuarteto desde su debut en 2016.

Posteriormente, no volvieron a estrenar material discográfico como OT4, aunque sí lanzaron solos. Además, presentaron “Ready for love”, con MV animado incluido, durante la etapa promocional de la colaboración con PUBG Mobile en 2022.

¿Cuándo sale su segundo álbum?

YG confirmó a inicios de julio que sus estrellas ultimaban las grabaciones de un nuevo disco. Más tarde, ese mismo mes, en la televisión coreana se informó que dicha producción iba a ser el segundo álbum de estudio de la girlband.

Al respecto, la empresa no respondió. En cambio, compartieron posteriormente detalles del sencillo prelanzamiento. De nombre “Pink venom”, la canción verá la luz el 19 de agosto (KST).

Póster de "Pink venom" de BLACKPINK. Foto: YG

En ese contexto, el misterio del formato finalmente fue resuelto con el nuevo teaser de “Born pink”, publicado al día siguiente del sexto aniversario del grupo k-pop. En este se confirma que lo nuevo de Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa sí será un álbum de larga duración.

La fecha de lanzamiento también quedó fijada en el póster. Apunta en tu agenda, BLINK: el estreno será el viernes 16 de septiembre (KST) .