La empresa de HYBE Labels confirmó que TXT realizaría su primer tour mundial y emocionó al fandom de MOA. La misma compañía inició la serie de conciertos de k-pop fuera de Corea del Sur con BTS.

La gira de TXT, titulada “ACT: LOVE SICK”, comenzó con dos fechas en Seúl este 2 de julio (KST) y, posteriormente, recorrerá algunas ciudades de Estados Unidos y otros países asiáticos, los cuales han sido añadidos recientemente.

Conciertos de TXT “ACT: LOVE SICK” en Seúl

TXT realizó sus dos presentaciones de “ACT: LOVE SICK” en el Complejo Deportivo de Jamsil en Seúl, donde más de 5.000 fans participaron en ambas fechas para apoyar a su grupo favorito. De igual manera, llevaron sus varitas de luz o lighsticks para hacer brillar el recinto.

MOA en el concierto de TXT "ACT: LOVE SICK". Foto: BIGHIT Music.

Asimismo, algunas MOAs que no tuvieron la oportunidad de estar presentes pudieron ver el evento a través de la transmisión en vivo de Weverse Concert. Por el momento, aún es posible disfrutar de la primera y segunda fecha; estas serán eliminadas el 8 y 9 de julio, respectivamente.

Para comprar el contenido, accede al siguiente LINK: https://www.weverse.io/

TXT con banners de MOA en "ACT: LOVE SICK" en Seúl. Foto: BIGHIT Music.

Setlist de TXT “ACT: LOVE SICK”

Entre la lista de las canciones para los nuevos conciertos de TXT estaban los temas principales de sus álbumes, pero con un remix. Alguno de ellos eran “Crown”, “0X1=lovesong (I know I love you)” y “Can’t you see me?”. De igual manera, tocaron otros sencillos.

TXT saluda a MOA en el concierto de "ACT: LOVE SICK". Foto: BIGHIT Music.

Por si fuera poco, TXT cantó “;” por primera vez en un concierto, ya que es un tema inédito, y sorprendió a sus fans. La letra de este single trata sobre la unión de los cinco integrantes.

Presentación de TXT en concierto de "ACT: LOVE SICK". Foto: Twitter/@KpopHerald.

Presentaciones de TXT “ACT: LOVE SICK”

“Good boy gone bad”

Concierto de TXT “ACT: LOVE SICK” en Estados Unidos

Después de los conciertos de Seúl, TXT tendrá que viajar a Estados Unidos para continuar con las demás fechas. El recorrido continuará el jueves 7 de julio en Chicago y finalizará el 23 del mismo mes en Los Ángeles.