Este viernes 24 de junio, Netflix estrenó la primera temporada de “La casa de papel: Corea”, un remake de la famosa serie española protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó y Pedro Alonso. Hay expectativa por ver cuáles son los cambios con los que este drama coreano espera sorprender a fans de la trama original y a quienes vean la historia por primera vez.

Esta vez, el gran robo se desarrollará en una Corea reunificada y los atracadores reclutados por el Profesor son personas procedentes del Sur, del Norte e inclusive de China. A continuación, te contamos qué actores son los nuevos rostros de “Money heist: Korea” y en qué doramas han trabajado antes.

¿Quién es el Profesor en “Money heist: Korea”?

Yoo Ji Tae, de 46 años, interpreta al cabecilla y mente maestra de la pandilla. El actor debutó en 1995 como modelo y a partir del 2000 dio el salto a la televisión coreana y al cine. Algunos de sus k-dramas más recientes son “Healer” con Ji Chan Wook, “Mad dog” y “When my love blooms”.

"La casa de papel: Corea" | Yoo Ji Tae es El Profesor. Foto: Netflix

¿Quién es Berlín en “Money heist: Korea”?

El nuevo Berlín es interpretado por Park Hae Soo, actor de 40 años. Su rostro ya es mundialmente conocido por haber sido parte de “El juego del calamar”, pero también ha mostrado sus habilidades histriónicas en otros k-dramas, como “Prison Playbook” y “Racket boys”.

Park Hae Soo es Berlín en "Money Heist: Korea". Foto: Netflix

¿Quién es Tokio en “Money heist: Korea”?

En esta versión de “La casa de papel”, Tokio es una joven de origen norcoreano (y además fan de BTS) que es interpretada por la actriz Jeon Jong Seo (27). Su carrera comenzó hace poco, pero ya tiene uno de los premios más codiciados de la industria: el Baeksang Arts Awards a mejor actriz con la cinta de terror “The call”.

Tokio en "La casa de papel: Corea". Foto: Netflix

¿Quién es Moscú en “Money heist: Korea”?

Moscú (padre de Denver) es interpretado por Lee Won Jong, actor de 56 años, quien tiene decenas de películas y dramas en su portafolio. Como actor secundario se le ha visto en “The guest”, “Delayed Justice”, “Ms. Hamurabi”, entre otras.

Moscú en "La casa de papel: Corea". Foto: Netflix

¿Quién es Nairobi en “Money Heist: Korea”?

La actriz a cargo de Nairobi es Jang Yoon Ju (41), quien es en realidad una de las modelos más importantes de su país. Fue moderadora y jueza de Korea’s Next Top Model. En su faceta como actriz destacan las películas “Veteran”, “Three sisters” y “Citizen Deok Hee”.

Jang Yoon Ju es Nairobi en "La casa de papel: Corea". Foto: Netflix

¿Quién es Denver en “Money heist: Korea”?

Kim Ji Hun (41) es el nuevo Denver. Su carrera comenzó en el 2002 y ha aparecido en dramas como “Bella solitaria” (Flower boy next door), “Please find here”, entre otros. A mediados del 2020 se llevó elogios como el antagonista del thriller psicológico “Flower of evil”.

Denver en "La casa de papel: Corea" Foto: Netflix

¿Quién es Río en “Money heist: Korea”?

El actor Lee Hyun Woo, de 29 años, se convierte en el brillante hacker Río y el menor del equipo de asaltantes. Si eres fan de k-dramas, podrás reconocerlo por la serie “To the beautiful you”, en la cual fue el second lead, o por su protagónico en “The liar and his lover”.

Lee Hyun Woo es Río en "La casa de papel Corea". Foto: Netflix

¿Quién es Helsinki en “Money heist: Korea”?

En esta versión de “Money Heist”, Helsinki y Oslo provienen de una pandilla de Yanbian, China. Helsinki es interpretado por Kim Ji Hoon. Puedes ver su trabajo en “Dr: Romantic” o “The good detective”.

Helsinki en "Money Heist: Korea". Foto: Netflix

¿Quién es Oslo en “Money heist: Korea”?

Lee Kyu Ho, de 37 años, da vida al compañero de Helsinki, Oslo. En el 2019 actuó en “Hot Stove League” y en el 2020 apareció en la serie “A la caza de espíritus malignos”.