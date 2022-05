Mew Supassit fue la estrella de la premiere de “Doctor Strange 2″ en Tailandia. La noche del 3 de mayo (THA), el aclamado actor y cantante asistió al estreno exclusivo organizado Marvel Studios con Major Group y no tardó en volverse viral en redes sociales debido a su poderosa entrada, visual y carisma.

Fans calificaron al artista de 31 años como ‘el evento principal’ de la gala, la cual llegó a todo el mundo por TikTok y Facebook. No faltaron quienes lo solicitaron en una próxima película del MCU o Universo Cinematográfico de Marvel.

Junto a la estrella del BL “TharnType: The series”, Mint Chalida acudió como una de las invitadas especiales. Con la actriz de 28 años, el cantante de “She said” protagonizó un comentado momento cuando la tomó de la mano con gentileza y la ayudó a bajar de las escaleras.

En el evento también se pudo ver a Nanon Korapat. El protagonista del lakorn boys love “Bad buddy series” más adelante se retrató en una selfie con sus colegas invitados y Tay.

Mew junto a Nanon y Tay en el backstage de la premiere de Marvel. Foto: Instagram

La entrada de Mew en la premiere

Este fue otros de los highlights de la gala. Al mismo estilo de su personaje favorito de Marvel, inmortalizado en pantallas por el actor británico Benedict Cumberbatch, esta fue la entrada de Mew Suppasit Jongcheveevat (nombre real) en la premiere de “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Y estos son algunos comentarios de admiradores, quienes desean que esta colaboración sea el inicio de un proyecto más grande de la estrella de Tailandia con la franquicia estadounidense.

Comentarios de fan que quiere ver a Mew Suppasit en el MCU. Foto: captura Twitter

¿Cuándo se estrena “Doctor Strange 2” en Perú?

Protagonizada por Benedict Cumberbatch en el rol del Dr. Stephen Strange, junto a Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Dra. Christine Palmer), y más, “Doctor Strange 2″ realizó su premiere en Estados Unidos horas antes del evento en Tailandia con Mew Suppasit.

En tanto, la película llegará a salas de cine en Perú el jueves 5 de mayo del 2022.