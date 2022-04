Wooyoung de ATEEZ sale lastimado de concierto en España: ¿se cancela la gira?

La agrupación masculina ATEEZ anunció su comeback para este año, con el título de “Wake up, the world”, durante la noche del 23 de abril en Corea del Sur, con un misterioso video que dejó al fandom de Atiny con dudas. Sin embargo, la mayoría de los y las fans estuvieron atentos al primer concierto en Europa del 2022.

El 12 de marzo, la empresa KQ Entertainment reprogramó las fechas para los conciertos de “The fellowship: beginning of the end” en Europa, luego de la expansión del virus de la COVID-19. Ante ello, se dio a conocer los nuevos días para la gira, la cual incluye una presentación adicional en España, Reino Unido y Alemania.

Concierto de ATEEZ en España

La primera fecha de ATEEZ en el Palacio Vistalegre de la ciudad de Madrid fue un éxito para el club de fans de la agrupación, ya que la mayoría escuchó hablar a los chicos en español, y agradecieron su asistencia. Además, la aparición de Maddox conmovió a los y las Atinys asistentes. Asimismo, el grupo cantó una parte de “Wonderland” en español, de la misma manera que hicieron en el canal de hola82 de YouTube.

ATEEZ en concierto de España. Foto: Twitter.

¿Qué pasó con Wooyoung de ATEEZ?

Después de la prueba de sonido y la presentación de algunas canciones, Atiny se preocupó al no ver a Wooyoung durante los demás números. Ante ello, los demás integrantes mencionaron que su amigo no volvería al escenario porque tuvo un dolor en la cadera. A pesar de ello, colocaron un mensaje del cantante para que los y las fans no se preocupen.

“Por el amor infinito de Atiny, ATEEZ puede hacerlo todo. Gracias por todo, Atiny.”

Mensaje de Wooyoung para el concierto de ATEEZ en España. Foto: Twitter.

¿La gira de ATEEZ se cancela?

Por el momento, la empresa KQ Entertainment no ha comunicado si la próxima fecha del 24 de abril será cancelada o no. Sin embargo, es probable que Wooyoung no esté, por el problema de salud que tuvo en el concierto de hoy. Se espera que la compañía se exprese durante las siguientes horas.

El tour de ATEEZ es uno de los más esperados por ATINY. Foto: KQ Entertainment

Fechas de “The fellowship: beginning of the end”

Palacio Vistalegre, Madrid, España (24 de abril del 2022) *fecha adicional*

OVO Arena, Wembley, Londres, Reino Unido (30 de abril del 2022)

OVO Arena, Wembley, Londres, Reino Unido (1 de mayo del 2022) *fecha adicional*

Accor Arena, Paris, Francia (4 de mayo del 2022)

Mercedes Benz Arena, Berlin, Alemania (8 de mayo del 2022)

Mercedes Benz Arena, Berlin, Alemania (12 de mayo del 2022) *fecha adicional*

AFAS LIVE, Amsterdam, Países Bajos (12 de mayo del 2022)

Torwar, Warsaw, Polina (fecha aún no anunciada).